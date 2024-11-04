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娛樂
2024-11-04 18:08:00

一手捧紅米高積遜 美國音樂巨擘Quincy Jones離世

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Quincy Jones一手捧紅天王米高積遜。

Quincy Jones一手捧紅天王米高積遜。

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曾捧紅無數樂壇天王天后、被譽為音樂奇才的美國樂壇巨擘Quincy Jones離世，終年91歲。其公關代表向傳媒表示，Quincy Jones周日晚上在家中「安靜離開」。公關發聲明：「我們懷著破碎的心情，必須向大家公布Quincy Jones離世消息，一個令人難以接受的損失，永遠不會有另一個Quincy Jones。」其家人未有公開這位樂壇巨人的死因。

Quincy Jones在美國樂壇捧紅不少天王天后。

Quincy Jones在美國樂壇捧紅不少天王天后。

1984年的非洲面臨20世紀以來最大飢荒，Quincy Jones召集全美歌手合唱慈善歌曲《We Are The World》，全數收益用來救濟非洲各地。

1984年的非洲面臨20世紀以來最大飢荒，Quincy Jones召集全美歌手合唱慈善歌曲《We Are The World》，全數收益用來救濟非洲各地。

打造流行天王米高

Quincy Jones從事音樂事業75年，獲多達28個格林美獎，被《時代》雜誌評為20世紀最具影響力的爵士音樂家之一。Quincy 早期的音樂生涯，已跟傳奇男歌手法蘭仙納度拉(Frank Sinatra)合作無間，為法蘭重新打造經典歌曲《Fly Me To The Moon》，令此曲無人不識。之後遇上當年19歲的米高興遜(Michael Jackson)，兩人合作數十年，Quincy為米高製作專輯《Off the Wall》、《Thriller》和《Bad》，令米高登上全球No.1歌手，並被世人稱為「流行天王」。米高生前說過，遇上Quincy是他最大的幸運，改變了自己一生的人。「如沒有Quincy，米高積遜只是一位平凡歌手。」

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Quincy Jones為米高積遜製作專輯《Thriller》，1982年推出至今已超過1億張銷量。

Quincy Jones為米高積遜製作專輯《Thriller》，1982年推出至今已超過1億張銷量。

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