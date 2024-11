一手捧紅米高積遜 美國音樂巨擘Quincy Jones離世

1984年的非洲面臨20世紀以來最大飢荒,Quincy Jones召集全美歌手合唱慈善歌曲《We Are The World》,全數收益用來救濟非洲各地。

打造流行天王米高

Quincy Jones從事音樂事業75年,獲多達28個格林美獎,被《時代》雜誌評為20世紀最具影響力的爵士音樂家之一。Quincy 早期的音樂生涯,已跟傳奇男歌手法蘭仙納度拉(Frank Sinatra)合作無間,為法蘭重新打造經典歌曲《Fly Me To The Moon》,令此曲無人不識。之後遇上當年19歲的米高興遜(Michael Jackson),兩人合作數十年,Quincy為米高製作專輯《Off the Wall》、《Thriller》和《Bad》,令米高登上全球No.1歌手,並被世人稱為「流行天王」。米高生前說過,遇上Quincy是他最大的幸運,改變了自己一生的人。「如沒有Quincy,米高積遜只是一位平凡歌手。」