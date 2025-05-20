一日打工限定｜朱敏瀚學做粉麵師傅錯漏百出 劉佩玥挑戰樂器維修員：我會自己整廁所

無綫全新綜藝節目《一日打工限定》，集合15名藝人以第一身角度帶觀眾了解香港各行各業的「另類職人」，藉此展現行業中職人專業精神，節目逢周一至周五翡翠台播出。

朱仔自揭17歲加入TVB

今晚（20日）第二集，朱敏瀚（朱仔）登場從事一日粉麵師傅，為了跟足流程，朱仔凌晨5點天未光已抵達手打魚旦粉麵檔廚房重地，並在店主Roger帶領下學習起魚肉、打魚漿、唧魚旦及炸魚片等。聲稱自己是處男劏魚的朱仔，全程姐手姐腳，起出來的魚肉「一岩一窟」之餘，炸魚片時又不慎被彈出來的油辣親，朱仔學師期間亦忍不住嘆氣笑謂：「師傅，講好易，做好難，唔係大力就得，係要有技巧！」從來沒有嘗試過藝人以外工作的朱仔，自責自己不知所謂：「我17歲就入咗TVB，今日係我第一日打唔係TVB嘅工，我畀自己4分。」完成備料工作後，朱仔移師店舖學習樓面工作，雖然技巧要求看似「冇咁高」，但朱仔似乎反而更混亂，單是簡單的出order工作已錯漏百出，不是經常落漏粉麵料，又經常搞錯堂食定外賣，加上親眼目擊如山泥傾瀉般狂出的order單，令朱仔不斷搖頭感嘆：「我Load緊一碗時，真係Load唔切去搞第二碗。我一定唔做食肆，做食肆啲人都係癡線，我希望我今日冇阻礙到佢哋。」最後朱仔感嘆以後要更尊重食物。