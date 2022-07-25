一起走過｜歐錦棠爆TVB曾發4封律師信 被指放逾900日病假怒斥樂易玲「膠層」

歐錦棠今年初透露老婆萬斯敏完成胸椎脊骨腫瘤手術，仲表示要拖住手走到最後，經歷過分離再復合嘅佢哋至今仍恩愛，近日更孖住接受港台節目《一起走過》訪問，與楊紹鴻、文頌嫻訪問大談過往由亞視主持轉到TVB當演員嘅心路歷程，自爆當年與TVB不歡而散。

歐錦棠現時主力經營劇團「劇道場」及YouTube頻道《乜乜棠水舖》，於《一起走過》中分享，當年向亞視表示自己想拍劇唔想再做《今日睇真D》主持，一度被雪藏。轉投TVB後，歐錦棠曾向TVB攞3個月無薪假演出舞台劇，及後拍攝電影《魔警》時左眼爆血管，成隻眼變成鮮紅色，公司叫佢再攞3個月假。歐錦棠指，放假期間有文教組導演叫佢上節目做嘉賓講香港漫畫史，對方亦可以就角度只影右邊面，所以就拍咗4集，但之後就收到藝員科電話指唔計騷錢。

被TVB指無還騷就解約

及後，歐錦棠為咗演舞台劇又向TVB請假，結果被公司覺得唔聽話向佢發出律師信，又指自己無還騷就解約：「出咗四封律師信，要我返去拍劇，唔係消假，而我直情唔睬佢，但我仲爭年半約，理論上要還騷畀公司，佢哋都無符，主動同我解約，唔使還騷。」歐錦棠又指，覺得背後有人幫佢，因為仲有年半約成過百個騷，無人試過唔還騷就走，佢就話唔知係邊個，但好多謝呢個恩人。

TVB層樂易玲曾於當年出席活動時，向傳媒指歐錦棠自2013年攞足900幾日病假及推劇；對此，歐錦棠亦曾於社交平台出PO反擊，仲以膠層稱呼對方：「成千日病假？你係老闆都唔批啦﹗邊個醫生批你病三年呀？嗰啲叫做冇薪假，我地叫No Pay Leave，用新任財爺英文就係No Salary Holiday，搞清楚先啦，膠層﹗」

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