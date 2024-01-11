一路向西2｜繪麗奈Erena公開招募男拍檔 講明有呢一點會加分

《一路向西》系列《一路向西2東京AV攻略》早前公布今年落實開拍，並破天荒集合五大人氣AV女優演出，包括香港的素海霖（Erena／繪麗奈），日本AV女神三上悠亞、波多野結衣、相澤南與村上悠華，男主角就有「向西仔」張建聲，陣容鼎盛。其實《向西2》尚有多個主配角色，出品方Imagi Crystal Studio已定於下周六（1月20日）進行試鏡，由女主角素海霖及導演之一的鄭峰嵐在場展開casting。

今次招募的角色人選有5個，有可愛專一的男主角「Henry」、風趣幽默的「睿少」、身材豐滿的靚靚女配角「子慧」、青春可人的港女「KiKi」及外冷內熱又怕老婆的「爺爺」，其中的「Henry」是Erena片中男友，兩人有多場對手戲，所以Erena在試鏡當日可以親自參與揀男友，問她對是次揀「男友」有何準則？Erena表示唔係單純睇樣，她笑說：「自己比較鍾意一啲成熟穩重嘅男士，戴眼鏡仲會加分，其實最重要畀到安全感我，所以今次casting主要留意參加者嘅談吐同埋𠱁唔𠱁到我開心，樣貌反而係其次。」