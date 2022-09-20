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娛樂
2022-09-20 22:55:15

一路瞳行｜吳千語新戲好評多多 導演朱鳳嫻現身分享

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惠英紅、吳岱融、吳千語演出的《一路瞳行》獲得不少好評。

惠英紅、吳岱融、吳千語演出的《一路瞳行》獲得不少好評。

由新晉導演朱鳳嫻 (Judy) 以自己原生家庭寫成並拍成的電影《一路瞳行》，由影后惠英紅及資深演員吳岱融飾演盲人父母，吳千語飾演女殘疾父母與健全子女的生活故事由優先場至正式公映至今，口碑日前正式公映首週末是導演Judy第一次於電影公映後面對廣大觀眾及親身分

Judy希望大家珍惜家人

導演Judy首次面對公映後買票入場支持的觀緊張，但當每次放映完並介紹她進場時，當在場觀眾得知電影就是她的故事時，都馬上全場拍掌，大叫讚好，令她也很激動開心：「能夠有機會拍出自己想拍的故事，已覺夢想成真！每次映後分享場見到觀眾真金白銀買票入場觀看自己的作品，更是感動。希望《一路瞳行》可以帶給觀眾『療癒』的作用。」她跟觀眾也分享了戲中八成故事皆取自真實，只有少數場面因為電影戲劇關係而加進去，但自言最想是拍出父母的堅韌故事，亦希望大家看完能抱抱自己的家人，因為家人就是最珍貴的。

導演Judy首次面對公映後買票入場支持的觀眾。

導演Judy首次面對公映後買票入場支持的觀眾。

香港電影百花齊放

每場映後均有不少觀眾發問，大家都很好奇多少情節是真實的，亦有不少人感謝Judy導演拍出這個故事，更有人是優先場看後今次再買票二刷！導演Judy聽過大家的感想都很感恩，亦希望大家可以繼續支持不同的港產片：最近大家都說要撐港產片，我當然期望《一路瞳行》可以獲得更多場次安排，也希望大家看後也可以幫忙推介給身邊的人，電影是非常需要口碑帶動，讓投資者或老闆們更有信心將來去投資拍不同類型的港產片，令香港電影做到百花齊放。希望《一路瞳行》能得到大家支持！」

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