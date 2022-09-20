一路瞳行｜吳千語新戲好評多多 導演朱鳳嫻現身分享

由新晉導演朱鳳嫻 (Judy) 以自己原生家庭寫成並拍成的電影《一路瞳行》，由影后惠英紅及資深演員吳岱融飾演盲人父母，吳千語飾演女兒，故事環繞殘疾父母與健全子女的生活故事。電影由優先場至正式公映至今，口碑甚佳。日前正式公映首週末是導演Judy第一次於電影公映後面對廣大觀眾及親身分享。

Judy希望大家珍惜家人

導演Judy首次面對公映後買票入場支持的觀眾，她坦言有點緊張，但當每次放映完並介紹她進場時，當在場觀眾得知電影就是她的故事時，都馬上全場拍掌，大叫讚好，令她也很激動開心：「能夠有機會拍出自己想拍的故事，已覺夢想成真！每次映後分享場見到觀眾真金白銀買票入場觀看自己的作品，更是感動。希望《一路瞳行》可以帶給觀眾『療癒』的作用。」她跟觀眾也分享了戲中八成故事皆取自真實，只有少數場面因為電影戲劇關係而加進去，但自言最想是拍出父母的堅韌故事，亦希望大家看完能抱抱自己的家人，因為家人就是最珍貴的。