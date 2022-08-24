一路瞳行｜惠英紅為演失明母親刮到雙眼通紅 吳千語獲帶動入戲情緒爆發

由惠英紅、吳岱融和吳千語合演、改編真人真事的《一路瞳行》，改編自新晉導演朱鳳嫻(Judy)的成長故事，講述失明夫妻與健視女兒的經歷，紅姐與吳岱融分演不同失明狀況的父母，為配合角色需求，本身有乾眼症的紅姐破例配戴特技隱形眼鏡，刮到雙眼通紅。演女兒的吳千語與紅姐有數場吵架戲，獲前輩帶動入戲，獲益良多。
千語被擊中傷心點
千語首度與紅姐和吳岱融兩位前輩合作，她表示，「我和紅姐有幾場吵架戲，紅姐講對白好能夠擊中我難過、傷心的一個點，所以場戲比我想像中激動好多；而戲中爸爸岱融哥就是和事佬角色，所以我和爸爸的戲是比較開心，多一些溫馨鏡頭。」吳岱融則以睜不開眼方式演視障父親，他更特地前往盲人按摩店取經，留意對方的細節，覺得失明人士在觸摸物件上十分純熟，並不是想像中的慌忙，所以在拍攝時特別加入這細節。
自我訓練斜視
紅姐演因神經線損壞無法控制眼珠怎樣郁動的失明母親，除了素顏和染白髮上陣，本身有乾眼症的紅姐，主動要求配戴特技隱形眼鏡，令眼睛變白，「過去幾十年拍戲都未試過戴隱形眼鏡，因為有一定危險性，但作為一個演員有時候也要犧牲試一試。」雖然戴隱形眼鏡有時會刮到眼睛變紅，但紅姐也毫無怨言，靠類固醇眼藥水橕過拍攝期。此外，為了模仿視障人士眼睛看來失焦的模樣，紅姐特地自我訓練，「你會見到我一隻眼是斜視，同時又要有表情，這些表情不能影響我表達的情緒，所以這是唯一一套戲我每一組鏡頭都看回放。」