一路瞳行｜惠英紅為演失明母親刮到雙眼通紅 吳千語獲帶動入戲情緒爆發

由惠英紅、吳岱融和吳千語合演、改編真人真事的《一路瞳行》，改編自新晉導演朱鳳嫻(Judy)的成長故事，講述失明夫妻與健視女兒的經歷，紅姐與吳岱融分演不同失明狀況的父母，為配合角色需求，本身有乾眼症的紅姐破例配戴特技隱形眼鏡，刮到雙眼通紅。演女兒的吳千語與紅姐有數場吵架戲，獲前輩帶動入戲，獲益良多。

千語被擊中傷心點

千語首度與紅姐和吳岱融兩位前輩合作，她表示，「我和紅姐有幾場吵架戲，紅姐講對白好能夠擊中我難過、傷心的一個點，所以場戲比我想像中激動好多；而戲中爸爸岱融哥就是和事佬角色，所以我和爸爸的戲是比較開心，多一些溫馨鏡頭。」吳岱融則以睜不開眼方式演視障父親，他更特地前往盲人按摩店取經，留意對方的細節，覺得失明人士在觸摸物件上十分純熟，並不是想像中的慌忙，所以在拍攝時特別加入這細節。