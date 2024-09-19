丁噹專訪｜走出情傷陰霾 與吳若希互相欣賞嘆相逢恨晚

丁噹憑實力及一把靚聲在華語樂壇打響名堂，今次是她相隔七年再會香港歌迷，故決定特別灌錄一首廣東歌送給fans。丁噹在今年的3月出了一張新專輯《日與夜跟自己說晚安》，碟內收錄主打歌《最好不要再遇見你》，她不想浪費這首歌出色K歌，所以決定趁香港個唱前夕，炮製多一個粵語版，並稱：「想能夠給香港的歌迷帶一些驚喜，那時候決定出一個粵語版的女女對唱歌曲。」問到促成今次合作，丁噹在色香港歌手跟她唱出粵語版的《最好不要再遇見你》時，獲公司推薦了吳若希，當她聽過Jinny歌聲後覺得頗適合，而且還一拍即合。Jinny表示：「我收到這個邀請的時候，非常開心，因為大半年前我們已經在談這個合作。」當初知道有機會跟丁噹合作，她一直很擔心時間上未能配合，加上忙於拍劇，慶幸最後也能騰出時間跟丁噹合唱。丁噹指與Jinny有一個共同點，兩人均唱過很多劇集歌曲，又認為兩者的聲音很Match。

有「全民情歌天后」之稱的丁噹重踏香港舞台，本周六（9月21）將於麥花臣場館舉行「當我們再一起演唱會」香港站，日前她與吳若希（Jinny）接受《am730》訪問，宣傳粵語合唱歌《談戀愛》，並分享近況，自言單身多年是因為難以忘記昔日情傷，現在已準備好重新出發迎接一段新的關係，歡迎大家向她採取行動。

歡迎男歌迷主動出擊

吳若希跟丁噹有很多共同話題，認為兩人亦甚有緣份，她說：「其實有一個非常巧合的就是，她為一套劇集《蘭陵王》唱出歌曲《手掌心》，而《蘭陵王》的導演鍾澍佳，正是我拍攝的電視劇《巨塔之后》監製，然後我向監製請假，他跟我說才醒起《手掌心》就是《蘭陵王》的劇集歌。」兩人合作充滿火花，丁噹狂讚Jinny很Sweet，加上身材好又有修長美腿，而且非常有責任感，敬佩她工作與生活能夠維持平衡。

反觀Jinny談到丁噹即表示：「如果人是分顏色的話，她絕對是屬於紅色和橙色這個區域，她是一個極度正面的人。」Jinny還笑言，如果早十年認識丁噹，應該會跟她一起。談到感情方面，丁噹說：「我這些年單身，讓我真的很享受跟自己獨處，我以前是一個覺得，很喜歡把快樂給別人，覺得付出愛的時候別人也會給我，但是我忘記了，有時候我給別人太多，會忘記我自己，所以這幾年我就會練習一個人，一個人自己去買菜、去運動、去旅行，然後一個人去做很多很多事情，所以我自己來到現在這個年齡階段，給我自己一段旅程的路。我發現現在已經Ready了，因為我這些這麼多年一直保持單身，是因為我好像還沒有辦法忘記，曾經一段感情帶給我的一些傷痛，但是這些年就是我在練習，放下 Let it go，回到我自己，所以我現在已經ready。」丁噹又發現自己開騷越來越多男歌迷，笑言歡迎大家主動出擊。