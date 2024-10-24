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娛樂
2024-10-24 19:22:23

丁子朗工作延期同家姐暢遊上海 黃庭鋒自揭台慶中獎仍未請食飯

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黃庭鋒及丁子朗首次行騷，心情緊張。(娛樂組攝)

黃庭鋒及丁子朗首次行騷，心情緊張。(娛樂組攝)

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丁子朗、黃庭鋒、連詩雅及鍾浠文今日到金鐘出席「香港時裝薈 Hong Kong Fashion Fest」。丁子朗與黃庭鋒是首次以模特兒身份行騷，他們表示心情緊張，事前也看了不少時裝騷影片。庭鋒稱近日經常運動，因為暴曬關係，所以每天都勤力敷mask及搽蘆薈。

提到無綫台慶將近，丁子朗表示早前為公司拍了一條宣傳片，而庭鋒亦都參與台慶演出，他們均希望可以在台慶抽到大獎。庭鋒曾在18年的台慶抽中51萬現金大獎，連同24份禮物，總值過百萬，他笑謂不敢再提，因為仍然未請食飯，在旁的丁子朗亦立即追問何時請食飯。

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黃庭鋒與丁子朗希望在台慶中獎。(娛樂組攝)

黃庭鋒與丁子朗希望在台慶中獎。(娛樂組攝)

趁有空檔同家姐遊上海

丁子朗透露因為工作延期的關係，令他多了三至四星期的空檔，所以除了學唱歌外，亦與家姐去上海旅行。他表示因為知道要行騷，所以不敢放肆吃太多。他稱拍攝《亞洲超星團》時，在上海逗留半年，所以對當地非常熟路，而且與家姐遊覽了不少旅遊景點，非常開心。提到他少了幕前出現，他指自己拍了幾部劇集，只是正排期播出，相信稍後大家會見到他多在幕前出現。

天津踢波超難忘

庭鋒在社交平台透露加入了明星足球隊，他稱在國慶表演當日，曾志偉在後台問他有沒有興趣一齊踢波，機遇巧合下便成為足球隊的一員。他坦言沒想到第一次跟曾志偉踢波的地點是天津，更有二萬多名觀眾在場，感覺非常難忘。

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