丁子朗工作延期同家姐暢遊上海 黃庭鋒自揭台慶中獎仍未請食飯

丁子朗、黃庭鋒、連詩雅及鍾浠文今日到金鐘出席「香港時裝薈 Hong Kong Fashion Fest」。丁子朗與黃庭鋒是首次以模特兒身份行騷，他們表示心情緊張，事前也看了不少時裝騷影片。庭鋒稱近日經常運動，因為暴曬關係，所以每天都勤力敷mask及搽蘆薈。

提到無綫台慶將近，丁子朗表示早前為公司拍了一條宣傳片，而庭鋒亦都參與台慶演出，他們均希望可以在台慶抽到大獎。庭鋒曾在18年的台慶抽中51萬現金大獎，連同24份禮物，總值過百萬，他笑謂不敢再提，因為仍然未請食飯，在旁的丁子朗亦立即追問何時請食飯。