丁子朗打友誼波滿頭大汗 蔡潔拍劇患壓力症候群

上水廣場於今日舉辦了《Summer E-Sport齊撐運動員狂熱派對》，除邀請香港賽艇運動員趙顯臻分享出戰今屆比賽的心路歷程，藝人丁子朗及蔡潔亦有現身支持香港運動員，吸引到大批粉絲到場支持。
丁子朗表示自己熱愛水上活動，經常出海游水及玩獨木舟，所以自己都有特別留意奧運的水上運動項目，例如游水。而當見到何詩蓓奪獎一刻，都非常激動。同樣分鍾情水上運動、特別是無繩滑水的蔡潔則透露除了觀看水上運動項目，亦有留意張家朗的比賽，特別是決賽的「決三劍」，緊張到不能呼吸，得知獲勝後，更興奮到叫了出來。而巴黎殘奧剛剛開幕，兩位亦希望大家可多多關注及支持香港的殘奧運動員，亦預祝他們得到好成績。
玩到濕晒身
活動中，丁子朗、蔡潔粉絲玩遊戲，打友誼波弄到滿頭大汗。之後，兩人接受訪問，丁子朗表示剛與黎耀祥及龔嘉欣拍攝的新劇已經煞科，很高興跟兩位合作，在兩位身上亦學到很多演戲的心得，而新劇自己則飾演導演的角色，感覺很新鮮。除此之外，最近瓣數多多的丁子朗，舉行的個人畫展亦於今日結束，透露終於如願以償開到籌備了兩年多的作品展，希望終有一日能衝出國際，又笑言要靠畫畫賺錢養老。對於森美及冼靖峰等朋友首次欣賞自己的作品，感覺很赤裸，很像要公開內心最不為人知的一面。
難抽離角色
另外，蔡潔飾演女主角的劇集正在熱播，直言拍攝時壓力很大，因為劇內有不少沉重情節，而角色更患有創傷後壓力症候群，所以自己都花了很多時間及心力去研究及投入角色。有些場面更需要拍很多次才能完成，令她有些抽離不到，以致戲外的思緒也很混亂。有幸得媽媽來港陪伴，她才恢復過來。對於今日獻唱劇集插曲，蔡潔表示很緊張，不過很開心見到大批粉絲，瞬間感到有無比的動力，希望將最好的表演帶給大家。