丁子朗打友誼波滿頭大汗 蔡潔拍劇患壓力症候群

上水廣場於今日舉辦了《Summer E-Sport齊撐運動員狂熱派對》，除邀請香港賽艇運動員趙顯臻分享出戰今屆比賽的心路歷程，藝人丁子朗及蔡潔亦有現身支持香港運動員，吸引到大批粉絲到場支持。

丁子朗表示自己熱愛水上活動，經常出海游水及玩獨木舟，所以自己都有特別留意奧運的水上運動項目，例如游水。而當見到何詩蓓奪獎一刻，都非常激動。同樣分鍾情水上運動、特別是無繩滑水的蔡潔則透露除了觀看水上運動項目，亦有留意張家朗的比賽，特別是決賽的「決三劍」，緊張到不能呼吸，得知獲勝後，更興奮到叫了出來。而巴黎殘奧剛剛開幕，兩位亦希望大家可多多關注及支持香港的殘奧運動員，亦預祝他們得到好成績。