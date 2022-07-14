七人樂隊｜林嶺東遺作《迷路》與兒子林宇軒首合作 洗暴力風格細訴香港鄉情

電影《七人樂隊》集合由杜琪峯、洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、林嶺東及徐克各自執導的短篇故事。向來擅長以獨特的暴力美學拍攝犯罪動作片的林嶺東，在他執導的遺作《迷路》中，首次與兒子林宇軒合作，並找來恩師鍾景輝和老友任達華主演，細訴對故鄉和父子情懷的溫情故事。

細膩訴說故鄉、父子情細

《迷路》講述已移居英國生活的夫婦帶同兒子回港過年的故事。丈夫(任達華飾)在閒逛時發現中環已經面目全非，昔日與老父一起欣賞的景物已消失不見，而且人情味不再，更在本應熟悉的故鄉迷路，找不到路會合妻兒。林嶺東在拍攝期間曾表示：「比香港更好的地方很多，但都沒有我對家鄉的這份感情。」