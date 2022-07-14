七人樂隊｜林嶺東遺作《迷路》與兒子林宇軒首合作 洗暴力風格細訴香港鄉情

電影《七人樂隊》集合由杜琪峯、洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、林嶺東及徐克各自執導的短篇故事。向來擅長以獨特的暴力美學拍攝犯罪動作片的林嶺東，在他執導的遺作《迷路》中，首次與兒子林宇軒合作，並找來恩師鍾景輝和老友任達華主演，細訴對故鄉和父子情懷的溫情故事。
細膩訴說故鄉、父子情細
《迷路》講述已移居英國生活的夫婦帶同兒子回港過年的故事。丈夫(任達華飾)在閒逛時發現中環已經面目全非，昔日與老父一起欣賞的景物已消失不見，而且人情味不再，更在本應熟悉的故鄉迷路，找不到路會合妻兒。林嶺東在拍攝期間曾表示：「比香港更好的地方很多，但都沒有我對家鄉的這份感情。」
憶兒時探班回憶
為了展現對香港這個故鄉的深厚感情，以及對父親和兒子之間兩代沒有宣之於口的愛意，林嶺東邀請了恩師鍾景輝飾演男主角父親，而好友任達華則扮演與他性格相似，經常爆粗，但鐵漢柔情愛護家人的男主角；至於主角兒子就由親兒子林宇軒飾演。林宇軒對於父子首次銀幕合作興奮表示：「小時候曾經到片場探爸爸班，今次是第一次正式合作，我很高興能夠得到如此難得的機會。這是一個很好的回憶，十年後回看這部電影，也定必是個開心的回憶。」
對電影有團火
任達華談到與認識40年的好友的最後合作，坦言：「林嶺東一直沒改變過，我未見過一個如此有熱誠的導演，一直對電影有團火。跟他拍戲會很興奮，因為他的電影永遠有種魅力。」與林嶺東首度結戲緣的龔慈恩表示榮幸，「他的節奏和戲劇的質感拿捚得很好，雖然只是個短時間的合作，但也學到很多。」