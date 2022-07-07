七仙羽太叻太靚 鄧兆尊無福消受︰我食開豬扒

七仙羽早前大晒與鄧兆尊的合照，當時她留言說︰「很多外國人以爲我是鄧兆尊太太，說我們似夫妻，哈哈哈，這是讚賞我嗎？不過，如果廣告商，電影商找我倆合作，他是很好的搭檔哦！」昨日兆尊亮相網上節目，親自解釋「新四太」。

由貴花田、曾志豪和王耀祖主理的「田豪祖3寶」YouTube Channel，不時邀請圈中好友擔任客席主持，鄧兆尊昨日應邀與貴花田、曾志豪做直播，並大談七仙羽變「新四太」一事。兆尊就以「商業奇才」稱呼七仙羽，「呢個商業奇才有個徒弟喺呢間機構做記者，我只係同佢喺港台拍嘢，係其中一集嘉賓，臨尾影張合照就出事喇！」他又指自己不及七仙羽的另一半。

兆尊︰ 我食唔落

兆尊指當日七仙羽與不同人合照，可能對方只認到自己，所以她才發布這張照片。他續說︰「比較古老啲，屋企話女子無才便是德，佢太聰明喇！我俾慣錢人使呀嘛，唔係佢畀錢我使，佢有一億身家，我冇喎，點算？」問到三位女友有沒有呷醋，他說︰「無！無！無！(七仙羽)擺明超班，大家知道我食慣揦鮓嘢，執番嚟街邊豬扒，佢咁有型咁靚女，我食唔落！」

獲志偉邀請做嘉賓

及後有網民問到兆尊有沒有獲曾志偉邀請做「獎老」，兆尊表示沒有，因為對方想找新人做，並透露自己有收到邀請做嘉賓。他又指《獎門人》節目陪伴大家成長十多年，稱志偉希望為大家帶來歡樂，並指獎門人的遊戲很受小朋友歡迎。