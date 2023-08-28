七月返歸｜AK江𤒹生澄清仍商討會否出席頒獎禮 老闆仔黃梓樂投訴姜濤唔覆機

MIRROR成員江𤒹生(AK)與「老闆仔」黃梓樂今日出席《七月返歸》首映禮。今次是AK首次在電影擔正做男主角，他表示很開心又緊張，至於扮演AK童年的老闆仔同樣感到開心，他表示希望可以跟其他MIRROR成員合作，他說︰「Tiger哥哥、Alton哥哥、Jer哥哥同Jeremy哥哥未見過。」 問到AK對他好不好，AK立即乾咳，老闆仔即說︰「AK哥哥當然最好！」之後他再答是對方逼他說，再問到為何覺得AK哥哥好，他說︰「對比起姜濤哥哥，AK哥哥好好多！(點解？)姜濤哥哥成日唔覆我機㗎！」AK聞言立即表示不要比較，又謂姜濤也沒有覆他機，老闆仔續說︰「但你會覆我機！」

讚老闆仔拍攝認真 AK大讚老闆仔是個很厲害的小朋友，自己跟對方只有一場對手戲，但老闆仔拍的場口，他亦有在場，「其他小朋友可能嚟玩下，但佢真係做足功課。」老闆仔賣口乖大讚AK哥哥很靚仔，並透露現時面上長了一粒癦跟AK哥哥同一位置。問到他們拍攝這類驚慄電影心情如何，他們表示拍的時候並不恐怖，老闆仔說現時看完整片段便很害怕，AK稱因為在場有很多人，為了蘊釀情緒，試過自己一個人乘搭升降機感受氣氛。他們更透露拍攝是出現靈異事件，導演稱有四位「朋友」在現場，之後要請師傅處理。

AK開始構思個唱內容 AK表示今次可以跟不同前輩很開心，因為他們都樂於跟他分享經驗，獲益良多。提到他的身形清減了不少，他稱只是最近吃得少了，加上又不停出汗，沒有刻意減肥，強調身體很健康。AK表示隊友開個人演會時都不在港及需要工作，有跟他們說「Good Show」。問到他的個唱籌備進度，他稱現時仍忙於拍攝工作，但已有初步構思，至於嘉賓方面，他坦言有太多朋友要請，非常煩惱。