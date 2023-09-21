七月返歸｜AK被困神秘樓屠 劇情激似《蠟筆小新》風間遇靈異事件

MIRROR成員Anson Kong江𤒹生(AK) 在首套擔正的懸疑驚悚電影《七月返歸》挑戰演沉鬱角色，外間對他的表現都給予正面評價，認為他的可塑性高。編導謝家祺(Nate)把不少香港傳說加到電影中，如重現92年鐵路鬧鬼廣告、令人「毛管戙」的都市傳說「蘋果廣告」。另外，劇情提到AK身處的7樓，原是已封閉的樓層，令人想起香港有一屋邨發生過命案，由於單位時刻傳來鬧鬼傳聞，最後房署把該單位永久封印。 近日有網民提起AK被困七樓的情節，竟然與早年一集《蠟筆小新》的情節非常相似。《蠟筆小新》偶爾也會推出恐怖系列，而該集的單元為「恐怖升降機」，更被網民形容為最恐怖的一集。由於以下內容含電影劇透，打算看電影的讀者要審慎考慮。

風間受困異度空間 劇情提到風間跟小新約好放學到他的家吃刨冰，風間如常走到自己的所住的公寓，發現跟平時不一樣，大堂變得非常黑暗，管理員亦不在。其後風間見到小新跑入升降機，他追住小新入進入升降機後，發現空無一人。之後風間如常按下7字按鈕回家，但打開門後卻身處8樓，之後發現自己去錯樓層，再返回升降機按7字。不過，今次卻變成6樓，風間來來回回多次，發現自己住的7樓不見了。