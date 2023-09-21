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娛樂
2023-09-21 22:53:51

七月返歸｜AK被困神秘樓屠 劇情激似《蠟筆小新》風間遇靈異事件

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AK主演的《七月返歸》，劇情加入不少香港的都市傳說。

MIRROR成員Anson Kong𤒹(AK) 在首套擔正的懸疑驚悚電影《七月返歸》挑戰演沉鬱角色，外間對他的表現都給予正面評價，認為他的可塑性高。編導謝家祺(Nate)把不少香港傳說加到電影中，如重現92年鐵路鬧鬼廣告、令人「毛管戙」的都市傳說「蘋果廣告」。另外，劇情提到AK身處的7樓，原是已封閉的樓層，令人想起香港有一屋邨發生過命案，由於單位時刻傳來鬧鬼傳聞，最後房署把該單位永久封印。

近日有網民提起AK被困七樓的情節，竟然與早年一集《蠟筆小新》的情節非常相似。《蠟筆小新》偶爾也會推出恐怖系列，而該集的單元為「恐怖升降機」，更被網民形容為最恐怖的一集。由於以下內容含電影劇透，打算看電影的讀者要審慎考慮。

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AK受困在7樓，恐怖的事情接踵而來。

風間受困異度空間

劇情提到風間跟小新約好放學到他的家吃刨冰，風間如常走到自己的所住的公寓，發現跟平時不一樣，大堂變得非常黑暗，管理員亦不在。其後風間見到小新跑入升降機，他追住小新入進入升降機後，發現空無一人。之後風間如常按下7字按鈕回家，但打開門後卻身處8樓，之後發現自己去錯樓層，再返回升降機按7字。不過，今次卻變成6樓，風間來來回回多次，發現自己住的7樓不見了。

AK受困情節變風間2.0

最恐怖的是，小新再次出現又跑入升降機，風間隨即跟他入去，小新再次消失。未幾升降機更一直衝上頂樓，風間才發現自己身處在另一空間，及後更發現原本乘搭的升降機不存在，突然消失。風間雖然找到媽媽，但這個媽媽並不一樣，非常恐怖，而他發現被困後嚇到哭了出來。

有網民重看這集時，估計導演巧妙地將這個情節加入其中，而向來是動漫迷的AK，搖身一變成為「風間AK」，更視為電影中最大的彩蛋。由於這集的《蠟筆小新》被形容為最恐怖的一集，無獨有偶的是《七月返歸》亦有類似的情節呈現出來，有不少觀眾亦指這部份非常嚇人，大讚AK及白靈的演繹非常到位。

AK因為闖上7樓，出現不少恐怖事情。

AK在《七月返歸》的表現獲得不少好評。

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