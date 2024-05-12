上水廣場 X 一班好聲音10強演唱會發布會 周吉佩 李佳 羅啟豪 龍婷以歌齊賀母親節

去年完滿結束的《中年好聲音1》，比賽完畢後各參賽者工作不斷，他們剛剛宣於6月22至23日舉行《一班好聲音「十」力無限演唱會》，10位「中一生」今日母親節更親臨上水廣場，宣傳演唱會外，更與天下母親同賀佳節。
去年舉辦《中年好聲音夢想成真演唱會》的「中一生」，不單止徇眾要求加場，更全場爆滿，出色表演獲得大量好評與掌聲。而10強選手周吉佩、李佳、羅啟豪、龍婷、顏志恒、吳大強、支嚳儀、林鉫徫、丁文俊及魏嘉信等，今日親臨上水廣場進行《一班好聲音『十』力無限演唱會發佈會》除了與一直支持他們的樂迷共同慶祝此好消息，又連續唱出多首好歌賀母親節，為演唱會預熱。
與上水廣場街坊打成一片
發布會不但吸引逾300名fans到場支持，還令附近街坊一家大小駐足觀看，場面墟冚。10位「中一生」甫上台除了逐個打招呼，還窩心地祝在場母親們母親節快樂，𠱁得台下各位女士笑逐顏開。
隨後眾人談及再次舉辦演唱會的感受和心態上的轉變，又大賣關子表示，準備了很多令觀眾大感驚喜的舞台，相信演出能展示出全體的成長，和更深厚的默契，呼籲台下樂棄務必入場親眼見證。而身為「愛妻號」的顏志恒和周吉佩，以及好媽媽李佳，更分享了今天母親節的慶祝計劃，非常應節。
10位唱家班為演唱會預熱
10位唱家班到場為演唱會造勢，當然少不了大展歌喉的時間，先有林鉫徫、丁文俊及魏嘉信打頭陣帶來三人合唱，再由支嚳儀、吳大強、顏志恒、龍婷、羅啟豪、李佳和周吉佩輪流獨唱。壓軸10人合體唱出《不再猶豫》，台下fans則跟隨音樂搖動手牌支持，將現場熱鬧氣氛推至頂點。最後，在司儀帶領下，10位嘉賓與觀眾一同預祝演唱會成功，並拍攝全場大合照，為發布會畫下完美句號。