上水廣場 X 一班好聲音10強演唱會發布會 周吉佩 李佳 羅啟豪 龍婷以歌齊賀母親節

去年完滿結束的《中年好聲音1》，比賽完畢後各參賽者工作不斷，他們剛剛宣於6月22至23日舉行《一班好聲音「十」力無限演唱會》，10位「中一生」今日母親節更親臨上水廣場，宣傳演唱會外，更與天下母親同賀佳節。

去年舉辦《中年好聲音夢想成真演唱會》的「中一生」，不單止徇眾要求加場，更全場爆滿，出色表演獲得大量好評與掌聲。而10強選手周吉佩、李佳、羅啟豪、龍婷、顏志恒、吳大強、支嚳儀、林鉫徫、丁文俊及魏嘉信等，今日親臨上水廣場進行《一班好聲音『十』力無限演唱會發佈會》除了與一直支持他們的樂迷共同慶祝此好消息，又連續唱出多首好歌賀母親節，為演唱會預熱。