不一樣的爸媽｜陳柏宇夫妻經歷兩次流產走出陰霾 符曉薇爆喊聽最後心跳：點解上天要拎走我個BB

陳柏宇(Jason)和其妻子符曉薇(Leanne)育有一對女兒，分別是5歲的長女陳羿辰(Abigail) 和1歲的幼女陳星晴(Audrey)，其實在兩個女兒出生之間的幾年，Leanne曾經歷了兩次流產。兩夫妻昨晚(4日)在ViuTV節目《不一樣的爸媽》擔任嘉賓，跟主持少爺占(甄子康（少爺占）時分享兩度失胎的心路歷程，以及如何互相扶持走過不可磨滅的傷痛。Leanne憶述動手術拿掉四肢不全的兒子時，一度在產房爆喊。

符曉薇憶述自己第二次和第三次懷孕的痛苦經歷，她指在身懷第二胎時，有一天突然痛到冒冷汗，原來是胎兒塞在單側輸卵管，未能進到子宮，擠爆了輸卵管，需要立即接受手術切除。雖然切除了一邊輸卵管，但康復後的Leanne成功懷有第三胎時，本以為一切安然無恙，「過咗第八周要聽心跳，聽到心跳，又喺子宮內，覺得好安全，完全沒問題，直至3個月嘅時候，收到T21檢查，睇吓有冇唐氏綜合症、是男是女，醫生產檢時話已話胎兒頸皮好厚……」她表示當時完全不懂是甚麼，「當刻覺得個心好攰，聽唔入耳。」Leanne自言為人樂觀，並跟Jason討論如果孩子患有唐氏綜合症，相信以兩人的愛，能合力照顧唐氏寶寶。

腹中兒患 愛德華氏症 四肢不健全 直至懷孕13周時，他們再約見權威醫生做詳細產檢，原打算抽胎水，怎知醫生示意不用再多作檢查，「佢話唔好意思，睇到胎兒太多問題，個腦冇分開，左腦右腦結合一齊，個心有個大窿，冇手，腳又少了一截，另一隻手亦有問題，其實都不能把他生出來。」胎兒證實患有愛德華氏症，符曉薇最終都要跟胎兒道別，她憶述當日在產房的情況，「我記得去產房拿掉胎兒時，醫生問我要不要聽佢心跳，我聽到佢當時仲有心跳，嗰種感覺完全不可信，點解上天要拎走我個BB，做完手術，麻醉藥還未過，已經喺產房大喊，我想保留個BB，但原來係唔可以保留，點解想聽心跳，因為想跟他做個最後道別，等我紀念呢刻，我唔想一訓醒，好似無感覺咁，佢就走咗。」

以紋身紀念每一胎 少爺占問到Jason心情時，向來理性冷靜的他表示，「其實由Abi(長女)開始，其實我對於肚裡BB投放的感情較少，因為驚，可能是保護機制，所以當知送冇咗，雖有唔開心，但未至於絕望，若是生了出來死咗，就會好絕望。」Leane則直言，「起初都好絕望，話以為唔做要BB，好辛苦，因為太失望，起伏太大。」她在首次流產後，開始以紋身紀念每一胎，並拍片分享經歷，她解釋當初知道胎兒出現狀況，也是靠看媽媽群組的資訊，過度困難時艱難時期。 Jason慶幸再添幼女 經歷完兩次喪子之痛，一年之後，兩人重拾心情再度嘗試生育。而符曉薇今次亦順利誕下小女兒，家庭各成員的互相扶持功不可沒，新生命的誕生為父母和大女兒帶來美好的改變，整個家庭自此變得更快樂。起初陳柏宇不太認同大女兒需要兄妹陪伴，其中一個原因與自己家庭背景有關，另一個原因是擔心妻子身體狀況。小女兒令爸爸有很大的轉變，媽媽指爸爸在一次刷牙時突然慨歎說：「好彩生咗第二個」。大女兒則認為妹妹是家人送給自己的一份大禮物，並經常感恩媽媽為她帶來了一個妹妹。