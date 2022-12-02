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娛樂
2022-12-02 11:49:28

世界盃2022｜卡塔爾「餃子皮王子」速被起底 粉絲增長率好比劉德華

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世界盃2022｜卡塔爾「餃子皮王子」速被起底 突然爆紅誇張表情包於網上瘋傳

卡塔爾係2022世界盃主辦國，但同時成為史上最早出局嘅東道主，令唔少球迷感失望。不過於卡塔爾比賽期間，一名球迷非常激動，喺卡塔爾輸波後表情極誇張，又被指其表情神似吉祥物「拉伊卜」，封為「餃子皮王子」，其表情包於網上瘋傳，更有唔少二次創作，突然爆紅。

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餃子皮王子一日突破千萬粉絲

「餃子皮王子」更火速被網民起底，原來「餃子皮王子」真名係阿卜杜勒拉赫曼•法哈德•阿勒薩尼，現年16歲、身高逾180cm，最鍾意球員係C朗拿度，「餃子皮王子」日前更進駐抖音、微博及小紅書平台，11月27日發布第一條視頻，20小時後粉絲量已高達1000萬人；而對上一日內突破千萬粉絲嘅，正正就係出道40年嘅劉德華。

雖然身份受到爭議，但「小王子」的人氣依然有增無減，IG粉絲暴增後，近日他陸續開通抖音、微博及小紅書賬號，數據相當驚人。11月27日15:59，他發布第一條短視頻，20小時後，他的粉絲量已經突破1000萬，而卡塔爾總人口才265.8萬，在微博與小紅書上，他也坐擁幾十萬粉絲。值得一提的是，上一個在一日內突破千萬粉絲的，是出道40年的劉德華；「餃子皮王子」紅起後仲錄製咗一段短片用上中文感謝中國網民。

微博圖片

微博圖片

卡塔爾「餃子皮王子」抖音帳戶

卡塔爾「餃子皮王子」抖音帳戶

抖音截圖

卡塔爾「餃子皮王子」

卡塔爾「餃子皮王子」

抖音截圖

卡塔爾「餃子皮王子」

卡塔爾「餃子皮王子」

抖音截圖

卡塔爾「餃子皮王子」微博帳戶

卡塔爾「餃子皮王子」微博帳戶

微博截圖

卡塔爾「餃子皮王子」小紅書帳戶

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載

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