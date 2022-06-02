世紀官司｜尊尼特普勝訴感言︰真理從未滅亡 安芭赫德：失望言語難以形容

全球關注嘅《魔盜王》男星尊尼特普（Johnny Depp） 同前妻安芭赫德（Amber Heard）互告誹謗嘅官司，美國時間星期三下午有結果。7名陪審員一致裁定，Amber Heard於2018年12月向《華盛頓郵報》投稿，指自己係家暴受害人嘅文章，對Johnny Depp 造成名譽損害，判安芭赫德一方要賠償1500萬。

尊尼特普：將生活還給我

尊尼特普得知判決結果後發聲明，表示陪審團「將生活還給我」，「真理從未滅亡」。尊尼特普之後又指出，自己一開始提起依件案子嘅目的就係要揭露真相，又話講真話是對我嘅孩子同所有堅定支持我嘅人嘅虧欠，依家佢心入面感到很平靜。

安芭赫德：判決會對女性帶來挫折

至於安芭赫德回應時形容裁決令她心碎，「我的失望言語難以形容」，安芭赫德又喺個人IG指出，判決會對女性帶來挫折，沒有人會認真看待婦女遭到暴力嘅問題，又認為判決會影響到大眾對美國嘅言論自由嘅認知，又無視咗佢喺英國贏得官司嘅確實證據。

另一方面，安芭赫德其中一項指控尊尼特普律師Adam Waldman的索償勝訴，獲賠200萬。案情指Adam Waldman在訪問中指安芭赫德與友人設局陷害尊尼特普，講法對安芭赫德構成傷害。

兩人因加勒比醉愛日記撻著

尊尼特普與安芭赫德2009年因為拍《加勒比醉愛日記》（The Rum Diary）而撻著，2015年2月結婚，但係維持15個月後安芭赫德以受家暴為由入紙離婚，並申請禁制令。最終2人於2016年8月達成和解協議，尊尼特普賠償7百萬予前妻，安芭赫德聲稱會將款項捐予一間兒童醫院。2018年尊尼特普控告英國《太陽報》嘅文章指佢「打老婆」有誹謗成份，英國法院傳召二人作供，最終判尊尼特普敗訴，判詞認為安芭赫德提及受虐嘅供詞可信。尊尼特普再喺美國維珍尼亞州法院入稟告安芭赫德誹謗，索償5千萬美元，而安芭赫德亦向尊尼特普提出訴訟，索賠1億。

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