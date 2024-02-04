中島美嘉演唱會 夫妻檔演繹金曲 陳蕾Cloud撲飛捧場

日本歌姬中島美嘉一連兩場的「MIKA NAKASHIMA CONCERT 2024 YOU IN HONG KONG」於昨晚（2月3日）起在香港亞洲國際博覽館舉行，首場演出已順利舉行，獲樂迷一致好評，陳蕾、雲浩影Cloud、趙慧珊Aka等亦有撲飛捧場。

中島美嘉開場以《AMAZING GRACE》打頭陣，今次她特別將當年在電影《NANA》曾穿過的紅色外套及黑色帽及帶來香港，配合電影經典主題曲《GLAMOROUS SKY》為港迷帶來驚喜。這套服飾多年來沒有再公開穿着，中島美嘉今次特別為香港演出而重現當年的經典造型。