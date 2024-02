中島美嘉演唱會 夫妻檔演繹金曲 陳蕾Cloud撲飛捧場

日本歌姬中島美嘉一連兩場的「MIKA NAKASHIMA CONCERT 2024 YOU IN HONG KONG」於昨晚(2月3日)起在香港亞洲國際博覽館舉行,首場演出已順利舉行,獲樂迷一致好評,陳蕾、雲浩影Cloud、趙慧珊Aka等亦有撲飛捧場。

「MIKA NAKASHIMA CONCERT 2024 YOU IN HONG KONG」演唱會歌單:

GLAMOROUS SKY

LOVE IS ECSTACY

I DON'T KNOW FULL

Ballad medley (愛してる /STARS /初恋 /一番綺麗な私を /桜色舞う頃 )

僕には FULL

A MIRACLE FOR YOU FULL

Love Addict

RESISTANCE

茨の 海

声

不協和音

僕が死のうと思ったのは

medley (めんどくさい /CEO /Special Day /HELLO /DINOUT)

ALL HANDS TOGETHER

雪の華

FIND THE WAY

ORION

MISSON

GIFT