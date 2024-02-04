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娛樂
2024-02-04 17:06:19

中島美嘉演唱會 夫妻檔演繹金曲 陳蕾Cloud撲飛捧場

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中島美嘉來港開騷。

日本歌姬中島美嘉一連兩場的「MIKA NAKASHIMA CONCERT 2024 YOU IN HONG KONG」於昨晚（2月3日）起在香港亞洲國際博覽館舉行，首場演出已順利舉行，獲樂迷一致好評，陳蕾、雲浩影Cloud、趙慧珊Aka等亦有撲飛捧場。

中島美嘉開場以《AMAZING GRACE》打頭陣，今次她特別將當年在電影《NANA》曾穿過的紅色外套及黑色帽及帶來香港，配合電影經典主題曲《GLAMOROUS SKY》為港迷帶來驚喜。這套服飾多年來沒有再公開穿着，中島美嘉今次特別為香港演出而重現當年的經典造型。

中島美嘉

以廣東話跟歌迷問好

中島美嘉今次以多套歌衫登場，更不乏性感造型，唱出多首代表作包括《雪之華》、《FIND THE WAY》、《ORION》、《LIFE》等，期間美嘉以廣東話跟歌迷問好：「大家好！我係中島美嘉。」贏得熱烈掌聲，而她的結他手老公馬谷勇亦有隨行，以夫妻檔為香港個唱同台演出。

「MIKA NAKASHIMA CONCERT 2024 YOU IN HONG KONG」演唱會歌單：

GLAMOROUS SKY 
LOVE IS ECSTACY 
I DON'T KNOW FULL 
Ballad medley (愛してる /STARS /初恋 /一番綺麗な私を /桜色舞う頃 )
僕には FULL 
A MIRACLE FOR YOU FULL
Love Addict 
RESISTANCE
茨の 海 
声 
不協和音 
僕が死のうと思ったのは

medley (めんどくさい /CEO /Special Day /HELLO /DINOUT)
 ALL HANDS TOGETHER
雪の華
FIND THE WAY
ORION
MISSON
GIFT

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