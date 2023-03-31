中年好聲音︳前妻一句「你浪費我6年時間」決放手 失婚涂家堯網上唱到大台 夏蕙姨都like

中年好聲音︳前妻一句「你浪費我6年時間」決定放手 失婚涂家堯網上唱到大台 夏蕙姨都like

《中年好聲音》9強當中，「大隻仔」涂家堯現時排名得分包尾，呢個星期日嘅「男歌女唱 女歌男唱」未有突破的話，好大機會出局。9位參加者之中，初期被批「成日黑面」、未學過唱歌嘅涂家堯能夠走到呢個階段可謂超額完成，甚至連黃夏蕙都成為佢嘅fans，出席活動幫手撐場。