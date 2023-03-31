中年好聲音︳前妻一句「你浪費我6年時間」決放手 失婚涂家堯網上唱到大台 夏蕙姨都like

《中年好聲音》9強當中，「大隻仔」涂家堯現時排名得分包尾，呢個星期日嘅「男歌女唱 女歌男唱」未有突破的話，好大機會出局。9位參加者之中，初期被批「成日黑面」、未學過唱歌嘅涂家堯能夠走到呢個階段可謂超額完成，甚至連黃夏蕙都成為佢嘅fans，出席活動幫手撐場。
涂家堯
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涂家堯：我係嚟比賽唔係識朋友
涂家堯家人做婚紗生意，佢亦都做呢行。因為疫情，涂家堯多咗時間睇朋友網上直播唱歌之外自己都唱埋一份，一唱就唱咗2年。多年冇參加歌唱比賽之後涂家堯再次出戰，而喺網上直播學識面對鏡頭同觀眾，唔覺意為參加《中年好聲音》打好基礎。當初參加《中》時涂家堯直言因為好勝，試過同其他參加者講「我係嚟比賽唔係識朋友」！但後來因為一大班人一齊經歷拍攝過程，慢慢令涂家堯願意視參加者係「戰友」，甚至認為名次唔重要，寧願喺舞台留低好作品。
涂家堯同曹敏寶早前一齊開生日會，有成班戰友支持。
演唱陳奕迅《我們》為人認識
令唔少人認識涂家堯嘅可能係佢演唱陳奕迅《我們》，皆因滲透住佢嘅離婚經歷。涂家堯喺嗰集提到，因為家人嘅婚紗生意令佢認為婚姻係一生一世，可惜同前妻相處6年仍然難逃分離。唔想離婚嘅涂家堯，同前妻商討之時，對方話「你浪費咗我6年時間」，就深知難以挽回。「再見亦是朋友」只係歌名，涂家堯同前妻冇晒聯絡，本來傾好可以同以前一齊養嘅貓見面，但係前妻冇回應，令佢感嘆連朋友都做唔成。正因為《我們》嘅歌詞太切合人生經驗，涂家堯嘅演出即使被評有唔少沙石，但仍然取得唔錯嘅分數晉級。
涂家堯
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈