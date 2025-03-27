中年好聲音︱北美《Power Of Live 2025》巡演 吸引3500 fans支持

北美TVB舉辦的《中年好聲音Power Of Live 2025演唱會》，由於3月18至23日在多倫多、溫哥華和洛杉磯三地舉行，吸引來自香港及北美超過3,500名fans親臨支持。演唱會由實力歌手譚輝智、龍婷、李佳和劉威煌帶來精彩演出，讓觀眾享受了一場音樂盛宴。

多倫多首場：魅力凝聚新時代

首場演出於3月18日在多倫多中華文化中心舉行，主題名為「魅力凝聚新時代2025」。當晚4位歌手各自獻唱三首耳熟能詳的經典金曲，將現場氣氛推至高潮。歌手們又與觀眾互動，不僅拋出簽名T恤，還舉辦「中年一齊估歌聲」及「解鎖IQ新世界」等遊戲，令全場歡呼不斷。活動結束時，4位歌手與觀眾合影留念，讓現場每位樂迷都滿載而歸。