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娛樂
2025-03-27 16:54:00

中年好聲音︱北美《Power Of Live 2025》巡演 吸引3500 fans支持

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4位《中年好聲音》歌手，與溫哥華歌迷拍大合照，為演唱會劃上圓滿句號。

4位《中年好聲音》歌手，與溫哥華歌迷拍大合照，為演唱會劃上圓滿句號。

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北美TVB舉辦的《中年好聲音Power Of Live 2025演唱會》，由於3月18至23日在多倫多、溫哥華和洛杉磯三地舉行，吸引來自香港及北美超過3,500名fans親臨支持。演唱會由實力歌手譚輝智、龍婷、李佳和劉威煌帶來精彩演出，讓觀眾享受了一場音樂盛宴。

多倫多首場：魅力凝聚新時代

首場演出於3月18日在多倫多中華文化中心舉行，主題名為「魅力凝聚新時代2025」。當晚4位歌手各自獻唱三首耳熟能詳的經典金曲，將現場氣氛推至高潮。歌手們又與觀眾互動，不僅拋出簽名T恤，還舉辦「中年一齊估歌聲」及「解鎖IQ新世界」等遊戲，令全場歡呼不斷。活動結束時，4位歌手與觀眾合影留念，讓現場每位樂迷都滿載而歸。

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溫哥華站：驚喜與感動並存

3月20日的溫哥華站在River Rock Show Theatre舉行，歌手們輪番獻唱，期間即席與粉絲組隊玩遊戲，讓每個環節都充滿驚喜和感動。整場表演不僅精彩，也為此次音樂之旅增添了美好的回憶，讓觀眾在音樂的海洋中陶醉。

 

 

譚輝智、龍婷、李佳和劉威煌，以及多倫多的兩位主持章志文、莎菲寶，與全場歌迷大合照。 TVBuddy與TVBi。 譚輝智與劉威煌合唱《今天等我來》。

洛杉磯壓軸：音樂穿越時空

3月23日的洛杉磯演唱會，是北美巡演的壓軸之作，吸引超過1,800名熱情「中粉」到場支持。活動開始前，fans們早早到達會場，參加抽獎和與明星人形紙牌合影。演唱會以「從古至今」為主題，歌手們用他們的歌聲帶領觀眾穿梭於1970至2010年代的經典音樂中，並播放相關的TVB經典劇集片段，勾起了現場觀眾的珍貴回憶。

當中譚輝智和龍婷深情對唱《你最珍貴》、李佳和劉威煌合唱《當愛已成往事》、譚輝智和劉威煌合唱《今天等我來》、龍婷和李佳合唱《姊妹》，唱出各人深厚友誼，最後四人依依不捨地為大家送上《始終會行運》 、《世間始終你好》及《千個太陽》等金曲，為是次《中年好聲音Power Of Live 2025演唱會》完美總結。

壓軸洛杉磯場，輝智揸機與全場歌迷影大合照。 現場設有4位歌手的人形紙板，成為樂迷的打卡熱點。 在多倫多場，4位歌手邀請樂迷上台玩遊戲。

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