am730 21周年 APP會員限定 amFUN積分加碼賞登場

迎新、睇文、每日簽到任務積分Double Up 連續21日送神秘禮品！
《am730》陪伴香港讀者21載，今年特別推出「APP會員限定 amFUN積分加碼賞」，與一眾會員共同慶祝！
由2026年7月27日至8月16日期間，am730會員可享多項積分獎賞加碼，無論是新會員迎新任務、還是現有會員每日睇文及簽到打卡，統統可以賺取更多amFUN積分。累積指定積分後，更可於會員獎賞專區免費兌換豐富禮品！
除此之外，由2026年7月31日至8月20日，am730更特別推出「21日神秘禮品大放送」，連續21日天天送出驚喜禮品！想換走心水禮品？記得預先登記成為會員，並開啟APP推送通知，隨時掌握最新活動資訊。
21周年amFUN積分加碼賞
為答謝會員一直以來的支持，am730特別推出限時積分加碼活動，讓大家更輕鬆儲分換獎賞。
新會員迎新獎賞翻倍
由2026年7月27日至8月16日期間成功新登記成為am730會員，即可獲得翻倍迎新獎賞：
迎新獎賞 50amFun → 100amFun
現有會員任務積分加倍
現有會員只需每日完成簡單任務，即可快速累積amFUN積分：
每日睇文任務：5amFun → 10amFun
每日簽到打卡獎賞加碼
Day 1 至 Day 4：5amFun → 10amFun
Day 5 至 Day 6：10amFun → 20amFun
Day 7：20amFun → 30amFun
每日動動手指，即可輕鬆儲分，為換領心水禮品做好準備！立即開am730 APP，進入「會員」區簽到！
連續21日神秘禮品大放送
除了積分加碼賞， am730將於2026年7月31日至8月20日期間，連續21日送出神秘禮品，與會員一同分享21周年喜悅。
禮品內容將陸續公開，會員只需留意APP推送通知及活動詳情，即有機會換領各款精選禮品。想提升成功換領機會，記得提早儲定積分，開定推送通知，隨時準備出手！
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amFUN積分可以換什麼？
am730會員只需累積amFUN積分，即可於am730 APP會員獎賞專區免費兌換不同禮品。
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想參與21周年積分加碼及神秘禮品活動？立即下載am730 APP並登記成為會員，完成簡單任務即可輕鬆賺分，新會員更可享限定迎新獎賞！
am730 APP下載及會員專區註冊及賺分教學： https://app.am730.com.hk/member/
輕鬆賺分方法：
新會員限定迎新獎賞
每日簽到打卡
每日閱讀文章、專欄及短片內容
完成一次性任務（包括電話驗證及完善個人資料等）
活動條款
禮品及獎賞數量有限，先到先得。
活動須受相關條款及細則約束。
詳情請參閱am730 APP會員獎賞專區。