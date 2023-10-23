中年好聲音｜肥媽爆涂家堯未跟無綫簽約 自揭邀登台內幕

肥媽早前在馬來西亞拉傷膝頭而要坐輪椅，回港之後，她堅持開直播教煮餸，黑妹李麗霞及《中年好聲音》的涂家堯主力幫手，避免她加重傷勢。席間肥媽大爆對方未有跟無綫簽約，又稱因為對方聲音很好，所以早前到雲頂開騷，也特別邀他一齊登台。

自揭邀 涂家堯出埠原因

肥媽在教整叉燒時，除了與黑妹及涂家堯清唱幾首歌外，更提到涂家堯未有跟無綫簽約，及帶他出埠而非其餘《中年》參賽者的原因。她說︰「當然有幾個已經簽咗無綫，佢哋嘅演出機會大把，涂家堯本身係好，係比賽嗰一日嗰隻歌輸0.1/0.2分，我覺得佢把聲靚嘅，咁我諗可以做到啲咩呢？我同佢（涂家堯）講有錢唔多，你嚟唔嚟雲頂唱，我都要換衫，俾個機會佢唱，對佢來講亦係一個新嘅體驗。」

肥媽續指：「其實好多人被叫做前輩，但其實啲前輩唔俾機會後輩，冇後輩邊有前輩」其後更大爆對方因為出埠工作少，所以出現簽證蝦碌問題，搞到在機場來來回回大半日，在旁的黑妹聽完也笑過不停。涂家堯亦坦言由一個素人變成歌手，就好似發夢咁，而家夢想總算已經掂到少少。