中年好聲音｜顏志恒自嘲唔襯著西裝look 周吉佩拍MV有女主角要問准老婆 (有片)

香港賽馬會年度盛事《時尚煲呔賽馬日》今日在沙田馬場舉行，大會邀請了Mirror成員陳卓賢到馬匹圈擔任開幕表演嘉賓，《中年好聲音》周吉佩及顏志恒則在公眾席演繹名曲助慶。周吉佩更自彈自唱《Just the way you are》及《那些你很冒險的夢》，顏志恒則唱出《黃金時代》。 顏志恒自覺形象不太配西裝造型，「如果不是《中年好聲音》，已經是結婚，西裝好蝦人，你看我的樣子又不配西裝，我比較配隨意打扮。」在旁的周吉佩亦笑言不襯西裝打扮，但今日很開跟顏志恒穿得很正式跟大家見面。

周吉佩拍MV太太有問內容 問到二人有沒有投注賽馬，顏志恒表示沒有，比較喜歡打麻雀，小賭怡情那種，對賽馬及賭波一概不曉。周吉佩表示18、19歲時入過賭場，但從沒有試過賭馬仔，他說︰「買馬仔從來未試過，希望有機會前輩指點一下迷津，我都想嘗試一下。」 周吉佩昨日到不同地方busking，他表示太開心亦臨時加了其他地方，玩到差不多晚上七、八點，可能因為太興奮，所以睡不著，只睡了4小時便出席活動。在旁的顏志恒笑言一定是因為跟他出席活動才睡不著，周吉佩表示同意，因為是兩兄弟一齊出席活動。談到他的新歌《你是我唯一的》，周吉佩表示故事內容是談自己的另一半，想藉著歌謝謝身邊支持自己的朋友，更加想多謝太太。他稱女主角是有讓太太先過目，並謂事前有跟太太商量MV內容，太太更特別問有沒有親咀鏡頭，但自己也是到拍攝現場才知有床戲，但強調只是大家躺在床上，沒有太多親密接觸。