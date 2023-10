中年好聲音｜顏志恒自嘲唔襯著西裝look 周吉佩拍MV有女主角要問准老婆 (有片)

香港賽馬會年度盛事《時尚煲呔賽馬日》今日在沙田馬場舉行,大會邀請了Mirror成員陳卓賢到馬匹圈擔任開幕表演嘉賓,《中年好聲音》周吉佩及顏志恒則在公眾席演繹名曲助慶。周吉佩更自彈自唱《Just the way you are》及《那些你很冒險的夢》,顏志恒則唱出《黃金時代》。

顏志恒自覺形象不太配西裝造型,「如果不是《中年好聲音》,已經是結婚,西裝好蝦人,你看我的樣子又不配西裝,我比較配隨意打扮。」在旁的周吉佩亦笑言不襯西裝打扮,但今日很開跟顏志恒穿得很正式跟大家見面。