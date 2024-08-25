中年好聲音｜龍婷現身避談丘亞葵拒答婚姻狀況 唔信支嚳儀係「金手指」

龍婷被揭搭上已婚的演唱會製作人丘亞葵，兩人被拍得在車廂內激吻，丘亞葵事後解釋只是朋友式的「Hello Kiss」。事後龍婷一直處於休假狀態，被傳遭無綫雪藏，今日(25日)終於復工出席《中年好聲音3》錄影。與此同時，被指是「金手指」的支嚳儀亦跟龍婷同場。





唔想辜負7年努力 以藍色連衣裙露出單肩的服飾示人，甫見記者以燦爛笑容打招呼。龍婷回應記者提問時收起笑容，表示事件過了一段時間，是時候跟大家再見面，表示不想打擾任何人，多謝公司諒解，未來會更加努力。她說︰「咁件事呢過咗去咁耐，我諗都係時候出嚟見返大家，咁件事已經過咗去喇，咁我都唔想再提起，唔想打擾任何人。喺度多謝公司對我嘅支持，同埋諒解，我以後會繼續努力做好自己啲工作，多謝你哋。」



她又表示休息期間有如常練歌，問到有沒有擔心形象受影響，她表示：「我唔想辜負我自己呢七年嘅努力，其實好多朋友都見證住我呢七年幾努力去唱歌俾大家聽，第日我都會繼續努力去做呢件事。」

避談丘亞葵 龍婷未有正面回應跟丘亞葵的關係及未來會否再見面，多次強調「件事過咗去喇」對於是否失婚及育有小朋友，她表示：「我喺旺角唱歌時，已甚少提及私人事，未來亦唔會回應。」對於支嚳儀被指是「金手指」，龍婷說：「我相信佢，絕無懷疑過，我跟一班《中年好聲音》隊友如常聯絡。」龍婷表示日後跟朋友約會，再熟的朋友也會保持距離。