歌單令人期待

據無綫日前公布的決賽歌單,六強選手在快歌環節會加入跳舞元素,勢要「舞」爆電視廣播城,值得期待。慢歌歌單同樣萬眾期待,分別有《我曾用心愛著你》、《明日話今天》、《Forever Love》、《忘情號》、《吻別 X Take Me To Your Heart》以及《爛泥》;快歌歌單則分別有《Sway》、《跳舞街》、《熱情的沙漠》、《疾風》、《拒絕再玩》和《瘋了》。為保持新鮮感及神秘感,無綫官方並沒有公布參賽者與歌曲組合,務求直播當晚為觀眾送上驚喜。