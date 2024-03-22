中年好聲音2｜伍仲衡撐楊千嬅任評判　周啟生︰係乜嘢偉大邏輯？

TVB綜藝《中年好聲音2》今個周日晚舉行決賽《中年好聲音2之登峯之戰》，並公布當晚除咗繼續有肥媽、張佳添、陳慧嫻、伍仲衡、周國豐之外，仲會加埋楊千嬅擔任嘉賓評審，而表演嘉賓更邀得台灣天后蔡琴演出。

冇常識先覺得做評判要唱歌好聽

7強人馬古淖文、安雅希、譚輝智、顏米羔、黃劍文、沈宗賢及陳俞霏將角逐《中年好聲音2》金、銀、銅獎，以及由觀眾網上投選嘅「觀眾最愛好聲音」。

網民對於搵楊千嬅擔任嘉賓評審議論紛紛，有人認為相比幾位唱家班評判，千嬅唱功有距離。但亦有網民發文力撐千嬅夠資格，而評審之一伍仲衡都出post表示支持，仲話「冇常識嘅人先會覺得做歌唱比賽評判一定要唱歌好聽」。