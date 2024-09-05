前女友指控拖拖拉拉 拍拖多年本來相安無事，但去年年底，即係鄭梓浩參加《中年好聲音2》而為人認識之時，Brian突然向Grace提出分手並搬出寓所。Grace後來發現鄭梓浩同第個女人嘅親密片段，鄭先承認同一個內地人妻有染，甚至揭發Brian返內地開完直播就同「小三」親熱。Grace聲稱呢位「小三」同樣有俾錢鄭梓浩。 更爆係，鄭梓浩有「小三」之外仲有位「半個圈中人」嘅「小四」，雙方有裸聊甚至「約炮」，更願意資助鄭梓浩父子生活。鄭梓浩大仔於是通知「阿媽」，甚至指鄭梓浩帶埋「小四」同兩個仔去旅行，四個人住同一間房，但係Brian竟然唔理啲仔喺旁邊，同「小四」進行「運動」！ 雙重出軌之外，Grace指控鄭梓浩對佢拖拖拉拉，一時話搬走話分手，後來又承諾一生一世，轉個頭又失蹤返內地。Grace再爆埋鄭梓浩向佢呻因為感染新冠而性功能失調，Grace於是買補品俾Brian，事後先知原來係因為「鋤得多傷氣力」！

鄭梓浩去年與TVB簽約 55歲嘅鄭梓浩90年代於香港樂壇出道，但發展未如理想，後來隨家人移民新西蘭。去年鄭梓浩參加《中年好聲音2》打入12強，以日韓系型佬造型吸引觀眾，並獲TVB簽約。 《中年好聲音》龍婷同已婚演唱會製作人丘亞葵早前喺車上「Hello Kiss」而爆出緋聞，龍婷仲被舊街坊踢爆有個女兼已婚。之後就傳出支嚳儀向傳媒放料兼離間「中一生」，而因為被指過從甚密嘅曹敏寶同梁浩銓，女嘅被雪藏一排，男嘅承認已經同剛誕下BB嘅太太分開。加埋鄭梓浩呢單，《中年好聲音3》嗰班怕且要醒定啲。 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈