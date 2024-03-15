中年好聲音2｜陳慧嫻激讚譚輝智唱好個「的」字　網民：佢無唱過喎

TVB歌唱真人騷《中年好聲音2》去到最終樂章；日前，9強選手於第一回合《八強戰!霑叔金曲永垂不朽!》選唱黃霑作曲或作詞嘅金曲，向其致敬及爭奪8強席位。其中，越唱越強嘅譚輝智選以林子祥《抉擇》出戰，亮眼表現被肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐評審們激讚，不過陳慧嫻嘅評語就令人感到不解。
肥媽：已經無晒啲懶音
譚輝智嘅歌喉一向受好評，於早前「陳慧嫻金曲賽」選唱歌曲《歸來吧》唔單止感動到肥媽聽到喊，更令張佳添獻出史上第一個20分。譚輝智於《八強戰！霑叔金曲永垂不朽！》繼續挑戰自我，選擇林子祥《抉擇》，佢就透露自己從未唱過呢首歌：「第一次唱呢隻歌，係睇歌詞而定呢首歌，因為好想唱一首勵志歌，同埋啲歌詞又真係幾易記，多謝霑叔！」
譚輝智嘅表現得到評審大讚，肥媽讚賞譚輝智已經無晒啲懶音，同初初嗰時係兩個樣；譚輝智最後得到全晚最高分92分，亦係佢第四度獲得MVP，唔少網民都直言譚輝智越唱越好聽，觀眾緣超強勁：「輝智真係名符其實的中年好好好聲音，平實，聲靚，唔需要浮誇台風， 祇有一把靚聲就已經好有吸引力，加油」、「我心中的好聲音第一名，很好聽」、「聲音清翠嘹亮, 以前會用來形容女聲, 但形容輝智真係好合用」等等。
網民：係咪剪接出問題
不過，到陳慧嫻為譚輝智評價時，其評語令人摸唔著頭腦，佢表示：「鍾意你嘅地方係你每一句、每一個字都有諗過點去表達同發音，竟然大家都冇諗住個『的』字，佢都可以諗到個方法，去令到我去留意到個的字，咁唔起眼嘅字，因為呢樣嘢，我畀最高分你。」
然而，唔少網民都覺得奇怪，指譚輝智當晚唱歌根本無唱過「的」字，表示係咪剪接出問題及剪片出錯：「我都覺得出奇？我翻睇再翻睇，都搵唔到個的字」、 「我都想問，搵極都搵唔到有的」等等。縱然如此，有網民就幫口表示相信陳慧嫻句評語都係用作比喻譚輝智有用心準備。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈