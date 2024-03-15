中年好聲音2｜陳慧嫻激讚譚輝智唱好個「的」字　網民：佢無唱過喎

TVB歌唱真人騷《中年好聲音2》去到最終樂章；日前，9強選手於第一回合《八強戰!霑叔金曲永垂不朽!》選唱黃霑作曲或作詞嘅金曲，向其致敬及爭奪8強席位。其中，越唱越強嘅譚輝智選以林子祥《抉擇》出戰，亮眼表現被肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐評審們激讚，不過陳慧嫻嘅評語就令人感到不解。

肥媽：已經無晒啲懶音

譚輝智嘅歌喉一向受好評，於早前「陳慧嫻金曲賽」選唱歌曲《歸來吧》唔單止感動到肥媽聽到喊，更令張佳添獻出史上第一個20分。譚輝智於《八強戰！霑叔金曲永垂不朽！》繼續挑戰自我，選擇林子祥《抉擇》，佢就透露自己從未唱過呢首歌：「第一次唱呢隻歌，係睇歌詞而定呢首歌，因為好想唱一首勵志歌，同埋啲歌詞又真係幾易記，多謝霑叔！」