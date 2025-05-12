中年好聲音3決賽︱張與辰敗給王博心服合服 預備搬來香港發展

昨晚播出《中年好聲音3決賽登峯之戰》的亞軍張與辰，受訪時稱完全冇想過得亞軍，因此沒有遺憾，「有獎拿就已經開心，本身有個習慣，喜歡收集獎盃，收集到一個就很開心，而且『我最喜愛好聲音』獎，又拿到，已經達標，冠亞季對我來說，都是一個Bonus。」 張與辰稱，王博奪冠是實至名歸，「晚不單止王博，每一位選手在第一首歌時已經唱得非常好，晉級環節其他兩位都唱得好好，任何人拿冠軍都值得，完全沒有遺憾。」問他覺得自己輸在哪裡，「我覺得王博唱慢歌的處理得比我好，不但感情豐富，而且聲音又美。」

談到今晚歌衫造型，張與辰指自己早有想法，於是對服裝設計師Henry Lau說出要求：「我的服裝設計師Henry Lau，曾經設計過歌衫給張國榮、梅艷芳，我就問他可否幫我設計一套衣服，把兩大傳奇風格合一，所以非常開心，我覺得我今日的歌衫真的很美，我好滿意。」 談到羅志祥批評他跳唱時有些拘謹，他稱自己不是善長唱跳，「我很會穿5寸高跟鞋來唱跳，很多人都替我擔心，但我是是一個很叛逆的歌手，人家說我不行，我就要挑戰自己，加上我想將整套衣服穿得很精神、很自信，所以就挑戰自己，穿一雙這麼高的高跟鞋，因此令我動作上沒辦法那麼自如。」

對於未能晉身冠軍，會否難向fans「與辰同行」交代，張與辰說：「先跟我的『神粉』們說對不起，因為我沒有拿到你們想要的冠軍，但我今天盡力了，希望你們都滿意這個獎。」他指神粉非常善良很有愛又乘，會互相關心彼此，因此相信就算他今天沒有入圍冠亞季軍，「與辰同行」都會非常開心。 與TVB簽約沒有要求加條件 至於未來發展，張與辰稱已經與TVB簽約，並把事業重心搬來香港，「希望可以盡快出一首屬於自己的廣東歌，其實不只一首，希望可以出很多首，可以出專輯，開個人演唱會，這些事我很想做。」問他有否要求TVB簽約條件，非常乖的他說：「沒有，多謝公司給我這個機會，可以正式再走出來做歌手，因為我已經做幕後工作很久了，同時又可以搬來香港，這個我這麼喜歡的城市，他們已經令我夢想成真，所以我沒有跟公司要求甚麼。」