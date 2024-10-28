中年好聲音3︱中3王菀之陳芷盈 顏志恒師弟張家豪 首戰獲5燈

昨晚《中年好聲音3》香港賽區首集播出，即首誕生五位5燈選手，直接晉級，除了經歷愛妻意外身亡兼生意失敗的「中年好司機」劉建偉、獻唱《李香蘭》的英國人Dan James之外，還有幾位唱得之人表現極為亮眼，包括「中3王菀之」陳芷盈、「豬農」胡家健、「顏志恒師兄」張家豪、來自雲南的劉洋。
被車婉婉封為「中3王菀之」的38歲陳芷盈，報稱音樂機構執行主任，昨晚以bossa nova編曲《有了你》，令旋律輕鬆愉快，她無論聲線、容貌均跟王菀之確有幾分相似，難怪毫無懸念集齊5燈成為首位直接晉級的選手。
評審們對陳芷盈表現有讚無彈，唱畢改用厚底聲線自我介紹的她，相當百變，張佳添大讚她是眾選手中「喉嚨最鬆的一人」：「好有王菀之影子，唔單止有佢嘅聲線，仲有佢嘅音樂感喺裡面，呢個好難得。呢種音樂節奏冇音樂感會唱到好平淡，聽咗咁多個，你暫時係喉嚨最鬆嘅一個。」周國豐高舉姆指大讚：「表情同聲音帶到好快樂感覺，始終陳百強版本太經典，鋼琴聲種唯美好難取替，你同音樂總監諗到咁樣打破框架係一件好高明嘅事。」
38歲張家豪，不但是《中聲》首季第五名顏志恒的中學師弟，還與顏志恒一樣任職西餐廚師，選歌《怎麼捨得你》作賽的張家豪，一開聲即成功冧倒肥媽：「你一開聲我就好鍾意，好舒服。」美女女高音海兒激讚：「Bravo！暫時我最鍾意嘅一個表演，各方面做得非常之好。」伍仲衡貫徹「搞笑擔當」角色謂：「點解你同顏志恒都係廚師，身形爭咁遠？我覺得你身形係幫到你，有氣！」