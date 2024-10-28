中年好聲音3︱中3王菀之陳芷盈 顏志恒師弟張家豪 首戰獲5燈

昨晚《中年好聲音3》香港賽區首集播出，即首誕生五位5燈選手，直接晉級，除了經歷愛妻意外身亡兼生意失敗的「中年好司機」劉建偉、獻唱《李香蘭》的英國人Dan James之外，還有幾位唱得之人表現極為亮眼，包括「中3王菀之」陳芷盈、「豬農」胡家健、「顏志恒師兄」張家豪、來自雲南的劉洋。

被車婉婉封為「中3王菀之」的38歲陳芷盈，報稱音樂機構執行主任，昨晚以bossa nova編曲《有了你》，令旋律輕鬆愉快，她無論聲線、容貌均跟王菀之確有幾分相似，難怪毫無懸念集齊5燈成為首位直接晉級的選手。