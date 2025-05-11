中年好聲音3｜占士丁丁估唔到老竇受歡迎 會移居香港最愛茶餐廳

《中年好聲音3登峯之戰》將於今天(11日)舉行，張與辰、黃博、李金凱、趙浚承、劉洋、占士丁丁以及陳芷盈昨日到啟德啟藝館彩排及揀選比賽出場先後次序。他們以累積總分次序挑選，占士丁丁是最後一名選擇位置，但只可以「硬食」第一名出場。提到他是首位出場，他坦言興奮多過緊張，一來自己準備好唱《海闊天空》，二來覺得今次啟德的舞台比廠的舞台更大，更多觀眾，反而信心更好。

家人首次來港

占士丁丁的父親及繼母從英國飛來香港支持他，談到的父親現在非常受歡迎，不少人都在搜尋他及父親的背景，他笑言沒有想過，他們一直只是從網上媒介了解節目及他的支持者。

他指兩老是首次來亞洲，首次體驗節目直播拍攝情況，加上日前在街上見到有這麼多人支持他，坦言大家都非常開心。他亦很感謝粉絲買下三個廣告位置，對他來說是非常大禮，自己亦會盡力做到最好。他表示家人在英國沒有看TVB，只能靠Youtube片段看到他的演出，但他們並不不明白節目內容，因為大家都是說廣東話。占士丁丁稱一定會向他們介紹車婉婉，因為她一直幫忙做翻譯，是非常好的人。