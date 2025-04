本回合主題是「改編歌之夜」,9位參賽者演唱歌單如下,陳芷盈唱《深愛著你》、善玥澄唱《依然》、劉洋唱《後來》、王鄭浚仁唱《愛火花》、李金凱唱《歸來吧》、占士丁丁唱《Take me to your heart》(《吻別》英文版)、趙浚承唱《霧之戀》、黃博唱《蜚蜚》及張與辰唱《拒絕再玩》。為令觀眾對《中3》9強有更深入的了解及認識,今集製作組還為各人安排了單人外景拍攝。