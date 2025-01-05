中銀港珠澳大橋半馬丨陳山聰邊跑邊影相 大小姐接龍劉德華Andy落場挑戰半馬

第二屆港珠澳大橋半馬拉松今早舉行，由無綫高層樂易玲率領陳山聰、梁競徽、陳瀅、朱敏瀚、胡鴻鈞、孔德賢、關嘉敏、阮浩棕、李爾晨及許俊豪等參與2公里賽事，更與文化體育及旅遊局局長羅淑佩在起點拍照。

陳山聰在IG分享沿途風光，表示「不過唔夠喉，唔緊要下次一定跑足全程」。他受訪時表示2公里對他來說非常濕濕碎，談到他們的「Crazy Runner」已經很久沒有一齊跑步，他表示大家一直都跑步，都是夾不到時間，形容「Crazy Runner」是一種精神。他稱私下有跟發哥一齊跑了好幾次，他會稱咪對方是周老師，並稱對方教了他很多跑步上的技巧，希望日後可以在賽道上見到他。

陳山聰在IG分享沿途風光，表示「不過唔夠喉，唔緊要下次一定跑足全程」。他受訪時表示2公里對他來說非常濕濕碎，談到他們的「Crazy Runner」已經很久沒有一齊跑步，他表示大家一直都跑步，都是夾不到時間，形容「Crazy Runner」是一種精神。他稱私下有跟發哥一齊跑了好幾次，他會稱咪對方是周老師，並稱對方教了他很多跑步上的技巧，希望日後可以在賽道上見到他。

《愛．回家之開心速遞》成員「大小姐」林淑敏與「接龍」行政部主管「劉德華Andy」的崔錦棠一同參加半馬。林淑敏上載自己拿到紀念牌的照片，留言說︰「第一次參加半馬，大家彼此叫加油！我就打低左『想縮沙』嘅念頭，結果我跑贏左自己。」

崔錦棠是前香港三項鐵人代表隊成員及教練，他相隔32年再參加半馬，他完成賽事後說︰「相隔32年，再跑半馬，1:50:18，你係諗住拍兩小時之內，但係半場之後覺得有機會155，在跑落都唔覺得攰，不如試吓衝擊150，45 K跑到23分45秒，可惜都仲差18秒！對上一次跑半馬係1993年，隨香港三項鐵人隊參加澳洲達爾文體育節，鬥完鐵人賽，留低集訓一星期，最後跑埋個半馬當長課，賽前無降量，三十幾度跑1:21，算係自己半馬PB（始終唔係主項，年青時只跑過3次）。計返32年，慢咗29分鐘，即係每年慢50秒啫，ok啦！」