主唱祉呼約滿離團 OH MY GIRL 6人陣容繼續活動

韓國女團OH MY GIRL,25歲成員祉呼,與經理人WM娛樂合約到期後決定不再續約,組合今後將以6人陣容繼續活動。WM娛樂表示,「祉呼與公司進行深入討論後決定不再續簽,全力邁向新的夢想進發。OH MY GIRL其餘6名成員已與公司續約,基於雙方7年來累積的深厚信任,我們將全力支援6名成員在各自領域展開活動。」

OH MY GIRL在「四代女團」中,成績算是非常不錯。

2015年憑藉歌曲《Cupid》出道的OH MY GIRL,曾推出過《NONSTOP》、《Dun Dun Dance》、《Windy Day》及《The Fifth Season》等深受歌迷喜愛的熱們歌曲,今年3月才發行女團的第二張正規專輯《Real Love》,以及發行日文專輯《OH MY GIRL Best》,而且獲得不錯銷量,加上擔任主唱有隊長效定,領舞有Mimi、YooA,可填補祉呼在隊中的工作。