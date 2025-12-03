乃木坂46初代成員報喜 松村沙友理公開婚紗照宣布奉子成婚

交往兩年拉埋天窗

33歲的松村沙友理今日親自報喜，宣布已嫁交往約兩年的圈外人，她同時自爆已經準備迎接新生命來臨，目前胎兒正進入穩定期。據透露，松村沙友理的結婚對象是任職於東京都內企業的上班族，交往約兩年後決定步入婚姻。有知情人士指，對方個性開朗、溫柔，外型方面被指有著欖球選手般的身材。去年5月，松村沙友理與丈夫已被傳媒公開戀情，而她入行以來可算新聞多多，2014年曾爆出搭上有婦之夫，當時她被狗仔隊拍得跟出版社集英社一名已婚編輯在街頭擁吻，醜聞影響其清純形象；3年前，松村沙友理亦戀上網紅HIKARU，她曾在節目中談到理想型是白馬王子與浪漫的人。