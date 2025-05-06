九記牛腩老闆對住任賢齊笑笑口 杜汶澤憶述老細為人影片再瘋傳

《愛．回家之開心速遞》演員早前在九記牛腩拍攝，被老闆驅趕，網上反應不一，但大部份認為老闆不准拍攝是正常，因為對方的舉動可能影響周圍的食客，亦有人指九記老闆出面惡，同樣是店鋪特色之一。

九記牛腩老闆出名惡兼寸咀，任何客人都無面俾，就算做訪問一樣寸寸貢，但他絕不會隨便鬧人。早年任賢齊分享自己在香港拍《星願》時必食的店舖，其中一間便是九記牛腩。小齊跟老闆一齊上鏡，他大讚老闆很好人，會留一個私人位置讓他們吃麵。老闆全程笑笑口，更在拍攝尾聲時向小齊表示「問候你屋企人，保重身體，下次再嚟探我！」有網民看過影片更笑謂「未見過老闆笑，對小齊的待遇跟小市民爭太遠」。

杜汶澤︰老闆係歧視整個地球嘅人類

近日有人找來杜汶澤在其網台節目的影片，當時他們提到有內地遊客不滿九記服務差，杜汶澤就指「九記個老細係歧視整個地球嘅人類！」並提到他跟陳小春去幫襯九記牛腩的往事。他指當時陳小春在埋單時，跟老闆說︰「九記啲牛腩好好食，點整？」阿澤模仿老闆的語氣說︰「你都XX！我教得你整，你係我啦笨！」

田蕊妮續指九記老闆「係人都X！」阿澤再謂自己去幫襯時，也被老闆不時用粗口「問候」，他笑謂對方為何不肯開分店的原因，是老闆目的是要「X客」，只有一間店舖便可以客人「排住隊俾佢X！」