九龍城寨之圍城專訪(下)｜從城寨談到香港電影前景 鄭保瑞：邊有人理？就像孤兒仔(有片)

由鄭保瑞執導的動作電影《九龍城寨之圍城》入圍今屆康城影展，一部滿滿本土情懷的電影，獲全場觀眾站立鼓掌近10分鐘，為沉寂一時的香港電影帶來鼓舞。電影還原昔日九龍城寨面貌，鄭保瑞認為，失去了的地方才可賦予這種情懷。「三不管」城寨的故事，令不少觀眾投射香港狀況，他自言創作過程也有類似想法，「城寨跟香港好似，自生自滅，八十、九十年代誰來幫你……哪有人理？就像孤兒仔。」特殊的存在造就打拼精神，令香港創下不少奇蹟，更獲「東方荷李活」的美譽，在鄭保瑞眼中，香港電影何去何從？

堅持 搭建城寨廠景 《九龍城寨之圍城》揚威海外，城寨的重現教人嘆為觀止，已落實開拍前傳及續集，古天樂望屆時能保留廠景作旅遊景點。斥資5,000萬元搭建城寨廠景，背後是導演鄭保瑞的堅持，「寫九龍城寨的故事，必須有八成戲份在城寨，我不會說拍九龍城寨，只有10分鐘戲在城寨發生，我接受不了。」不過，電影在疫情期間拍攝，如何在香港這塊彈丸之地重建城寨？香港電影人向來靈活變通，瑞導透露，「我們不可能每一個景都搭，於是做一些Lego組件，砌成天台、簷篷或後巷等，不停地變。」 拆廠景感肉赤 搭景拆景都是專業，他續說：「這幾十年已漸少見大製作，搭景人才不多，那班老師傅都已退休，戲裡睇到的城寨質感，其實是找幾個讀舞台設計的年輕人幫手。」破爛的石屎牆、懸空電線和青苔水迹等，全都是逐步造出來。雖不是城寨出身，拍過不少大製作的鄭保瑞，鄭保瑞見證戲中城寨的搭建，在煞科當天竟也大感不捨，「好肉赤，因知道要將城寨推倒，所以煞料前一晚拍了一半，我叫攝影師去街上拍空鏡，配片尾字幕的畫面播放，哪怕是一張海報都盡量拍低。」

香港的特殊存在 談到電影結尾的一場戲，由林峯、劉俊謙、胡子彤和張文傑演的「城寨四少」，置身面臨清拆的城寨，遠眺啟德機場的對話，伴隨岑寧兒的《風的形狀》，令不少觀眾感觸落淚，鄭保瑞坦言，「九龍城寨這個失去的地方，才可以賦予這麼大的情懷。」對於有觀眾將「三不管」城寨對照香港狀況，瑞導不感驚訝，「我自己創作都會將香港放入去，香港本身就是一個特殊的存在。香港一向都自生自滅，八十、九十年代誰來幫你，即使有政策，我們都要努力生存，自己死做爛做，然後全世界都看著這個地方，我們做過甚麼？一個只有幾百萬人的地方，是東方荷李活，又是全球三大股票市場，你說是屬誰？今日告訴你這屬於這個，明天告訴你屬於那個，哪有人理會，就像孤兒仔，有冇人問過你想點？冇人問過，所有都不是我們決定。」說罷，他不忘補充，當作品推出，創作人的動機已不再重要，最重要引發反思，觸動觀眾。