九龍城寨之圍城｜伍允龍謝票被觀眾偷襲有回應︰可能佢太投入

《九龍城寨之圍城》上映4天，觀眾反應熱烈，好評如潮，除了令觀眾讚不絕口的瘋狂漫畫式動作場面，當中令觀眾感動落淚的兄弟情，令人回味咀嚼、近乎真實還原80年代九龍城寨，及一個「離不開、留不低」的香港情懷故事，皆成為觀眾激讚看點。截至昨日（5月4日）上映4天，票房突破1,500萬港元，主演團隊包括林峯、伍允龍、胡子彤、張文傑及喬靖夫，昨日冒着紅雨警報及惡劣天氣，去到各大戲院謝票，答謝觀眾支持，更有韓國觀眾捧場支持。

林峯、伍允龍、胡子彤、張文傑及喬靖夫去到各大戲院謝票。

昨日團隊與現場觀眾互動，其中有一名大叔跟伍允龍較量，更一度把伍允龍推跌，伍允龍對此回應：「昨晚謝票事件，多謝大家關心，我沒事的，只是一下沒防備被推低，好明顯這位觀眾看得太投入，以為我是王九（戲中角色），今次演技都有些突破，透過這件事知道很多網民、朋友及觀眾都很關心我，令到我很窩心，現在大家應將焦點放在電影《九龍城寨之圍城》上，留意我的角色王九，多謝大家。」

林峯原來唔識打麻雀

有觀眾向林峯送上戲中的卡通面具及朱古力眼鏡，林峯即席戴上娛賓，眾演員亦分享，原來此場戲各人的面具是自己選擇，張文傑說：「我哋該場出場動作都係自己揀。」林峯透露：「打麻雀嗰場戲都係冇劇本，仲要導演同我都唔識打麻雀，好彩有技術指導（指着胡子彤），場戲係交待四兄弟生活上的事情。」

戲中幾乎所有演員都有精彩動作演出，原來女演員也不例外，戲中飾演城寨居民的廖子妤，演繹一位魚檔女工，為陳洛軍（林峯 飾演）提供工作機會，教導謀生技能， 帶出70、80年代只要幹活，便能解決基本生活，通過努力就能活出一片天。廖子妤的角色在王九（伍允龍 飾演）入侵九龍城寨時，就以廚具抗戰，對抗功夫強敵。