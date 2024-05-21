九龍城寨之圍城｜內地票房衝破5億人民幣 力壓維和防暴隊

《九龍城寨之圍城》靠口碑升上第二 若果以內地戲院排片數量作為院商信心指標的話，《九龍城寨之圍城》係三套之中最少，畢竟港產片電影始終口味上未必適合大江南北，而《維和防暴隊》有內地人氣頂流王一博加持，至於喜劇《末路狂花錢》為放假消閒之選，所以2套國產片排片數量比較多，差不多佔五一檔前幾日嘅四成半至一半。而《維和防暴隊》於五一檔頭幾日成為票房之冠，《九龍城寨之圍城》排第三。 《九龍城寨之圍城》靠口碑造起聲勢，於華南地區戲院入座數更加強勁，令院商開始轉軚；而《維》食完頭浸之後，觀眾反應似乎未能帶更多人入場，此消彼長之下《九龍城寨之圍城》開始逆轉反擊，終於超越《維》搶上亞軍。