《九龍城寨之圍城》香港票房理想，上映至今票房已經超過6,661萬港元，好大機會成為今年華語電影票房之冠。早幾日《九龍城寨》原著作者余兒宣布，《九龍城寨》將會多拍2套系列電影《龍頭》及《終章》，同小說一樣組成三部曲。
《九龍城寨》有信心開多兩套，當然因為票房。香港以外，《九龍城寨之圍城》於內地五一檔期全國上映，票房成績同樣唔輸蝕。今年三套五一檔本土大製作電影當中，《九龍城寨之圍城》至昨日（5月20日）上映20日，全國收近5.5億元人民幣（約5.93億港元）排第二。冠軍為喜劇《末路狂花錢》，至今收6.14億人民幣（約6.62億港元）。而季軍係主旋律片《維和防暴隊》，至今票房接近5億人民幣（約5.39億港元）。
《九龍城寨之圍城》靠口碑升上第二
若果以內地戲院排片數量作為院商信心指標的話，《九龍城寨之圍城》係三套之中最少，畢竟港產片電影始終口味上未必適合大江南北，而《維和防暴隊》有內地人氣頂流王一博加持，至於喜劇《末路狂花錢》為放假消閒之選，所以2套國產片排片數量比較多，差不多佔五一檔前幾日嘅四成半至一半。而《維和防暴隊》於五一檔頭幾日成為票房之冠，《九龍城寨之圍城》排第三。
《九龍城寨之圍城》靠口碑造起聲勢，於華南地區戲院入座數更加強勁，令院商開始轉軚；而《維》食完頭浸之後，觀眾反應似乎未能帶更多人入場，此消彼長之下《九龍城寨之圍城》開始逆轉反擊，終於超越《維》搶上亞軍。
睇返內地豆瓣網評分，《維和防暴隊》只係得到平均5.3分評價，相當一般。有網民認為演員表現一般，劇情零碎，即使部份場面可觀但都救唔到幾多。反觀《九龍城寨之圍城》於豆瓣獲7.4分評分，俾最低一星兩星觀眾只有大約百分之5左右。即使好多電影都做唔少網上口碑宣傳，但似乎電影質素始終係成敗因素之一，希望之後2套《九龍城寨》可以繼續高質繼續大賣！
九龍城寨之圍城｜九龍寨城清拆回顧 香港三不管地帶歷史（多圖）
原文刊登於 電影LOL