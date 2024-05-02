九龍城寨之圍城｜九龍寨城清拆回顧 香港三不管地帶歷史（多圖）

1987年1月14日，對曾經居住在九龍寨城的人來說，畢生難忘。上午9時，政府突然宣布全面清拆九龍寨城，並立刻派遣過百名警察及房屋署職員圍城，消息震驚全港。儘管後來居民都理解這個做法，是為防有人魚目混珠臨時遷入，騙取賠償，惟眼見家園圍封，遷拆在即，居民無不大吃一驚，同時對未來感到徬徨。

九龍寨城是香港歷史上一片特殊地帶，它的起源可追溯至宋朝，昔日稱作「官富場」，及至清朝才叫「九龍寨」。20世紀初，九龍寨城面積達到4.7萬平方米，比疄九龍灣西北海岸，即今天太子道東一帶，後來啟德機場興建，始落入內陸地區。日佔時期，日軍為擴建機場拆去部份城牆，寨城範圍逐漸收窄至賈炳達道以北。

清末時期從白鶴山南望九龍寨城的情況。九龍寨是香港早期的兩個海防關城之一，早有清兵駐紮。(網上圖片)

九龍寨城地位特殊 香港歷史上的「三不管」地帶

由於當年清廷與英國簽訂的《展拓香港界址專條》列明，「所有九龍城內駐紮之中國官員，仍可在城內各司其職，惟不得與保衛香港之武備有所妨礙」，讓九龍寨城成為港英知名統治的「飛地」，管治權仍屬中方。其特殊的地位，亦令九龍寨城成為戰後移民、逃避英方法律制裁的罪惡溫床，成為後人形容「港府不敢管，英方不想管，中方不能管」的「三不管」地帶。

80年代中英雙方就香港前途問題進行談判，1984年簽署《中英聯合聲明》，為香港回歸作過渡準備；1987年，中英雙方就清拆寨城一事達成協議，銳意在3年間分3期進行清拆，安排寨內約4萬名居民搬遷。政府在處理寨城問題上雷厲風行，為居民提供優厚賠償，讓居民優先申請居屋，即使選擇輪候公屋，也可得到搬遷費。

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