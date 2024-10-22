九龍城寨之圍城｜前傳、續集落實開拍劇情曝光 陳洛軍爆王九改邪歸正？

《九龍城寨之圍城》自今年5月在港上映後贏盡票房及口碑，已登上成為本港史上第二賣座的華語電影，原著作者余兒早前證實電影將會拍成三部曲，而前傳《九龍城寨·龍頭》及續集《九龍城寨·終章》已落實開拍，國家電影局的最新備案公示顯示，兩片已備案立項，當中劇情簡介亦同時曝光！

前傳《九龍城寨·龍頭》由楊兆康擔任編劇，劇情講述於50年代，正值事業高峰的雷震東與兄弟陳占，被迫逃入當時香港的法外之地九龍城寨，在隱忍求生期間，他們等待時機贏回失去的一切，直到遇到龍捲風。至於續集《九龍城寨·終章》，就由《九龍城寨之圍城》編劇之一歐健兒再任編劇，劇情去到90年代初期，九龍城寨正式清拆。陳洛軍、信一、十二少和四仔失去了城寨的庇蔭，被迫捲入風雲變幻的幫派紛爭，面對未知的挑戰。