熱門搜尋:
風球馬力斯 端午節2024 47人初選案 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 東張西望 九龍城寨之圍城 THE HADDON One Wood Road 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-06-02 21:17:07

九龍城寨之圍城｜劉俊謙讚蔡思韵大愛不介意「劉太」激增 獲鍾嘉欣讚筍盤 伍允龍公開擇偶條件(有片)

分享：
《九龍城寨之圍城》票房勢可衝破一億。(林俊源攝)

《九龍城寨之圍城》票房勢可衝破一億。(林俊源攝)

九龍城寨之圍城上映以來叫好又叫座，票房已衝破九千萬，林峯、劉俊謙、胡子彤與「王九」伍允龍，今日現身奧海城舉行的「城寨福利委員落區答謝見面會」，大批戲迷塞爆3層商場，場面虛冚，其中約800位幸運觀眾更可獲得近距離接觸四子，並送上禮物，四子亦慷慨地大派福利，派心、擊掌、飛吻，令粉絲滿載而歸。

四子在活動後受訪，滿頭大汗的胡子彤自言心情緊張又興奮，「其實好開心，完全冇想過自己人生是可以有粉絲見面會。」他指出最開心是整個演員團隊，透過電影獲觀眾認識，而不是單一主角。談到有網友稱他為「小可愛」，子彤回應道：「我完全冇想過人生裡面，可以用可愛形容我，不過唔緊要，我常跟兄弟說，好好享受每一刻，那就試試走可愛路線。」林峯坦言很久未試過如此虛冚的商場電影宣傳，他大爆伍允龍很疑惑，伍允龍則笑言，「我問佢我哋拍咗咩戲，(以為偶像劇？)咁大個人都未試過。」

林峯出席《九龍城寨之圍城》答謝見面會，場面虛冚。(林俊源攝) 胡子彤出席《九龍城寨之圍城》答謝見面會，場面虛冚。(林俊源攝) 《九龍城寨之圍城》答謝見面會，場面虛冚。(林俊源攝) 《九龍城寨之圍城》答謝見面會，場面虛冚。(林俊源攝) 《九龍城寨之圍城》答謝見面會，場面虛冚。(林俊源攝)

示範港普謝票

城寨四子曾揚言要組成男團「Kowloon Four」，問伍允龍可會如戲中「王九」般高唱《Monica》，他反而要求「Kowloon Four」跳舞才肯獻唱。至於何時實現，他表示擔心會嚇走觀眾，有待公司安排。談到早前獨自赴台灣謝票的感受，他直言，「我很擔心，因為我普通話非常普通，是一個挑戰，不過台灣傳媒很好，包容我講錯話。」三子笑言伍允龍從台灣返港後，豁然開朗又奔放，伍允龍更被要求即席示範謝票。

至於劉俊謙，對於女友蔡思韵笑言享受「一夫多妻」，不介意「劉太」數目激增，他笑言：「蔡思韵是大愛，我很榮幸有這樣的女朋友。」他又轉移話題，笑指聽到很多人大嗌「Tony」，以為梁朝偉來到，原來是叫胡子彤，「佢哋又嗌子彤BB，我都想適應一下，望著子彤要有種BB的感覺。我一向都可愛，但子彤咁Man都叫BB，我覺得幾有突破。」

《九龍城寨之圍城》答謝見面會。(林俊源攝) 《九龍城寨之圍城》答謝見面會。(林俊源攝) 劉俊謙出席《九龍城寨之圍城》答謝見面會。(林俊源攝) 伍允龍出席《九龍城寨之圍城》答謝見面會。(林俊源攝) 《九龍城寨之圍城》答謝見面會。(林俊源攝) 劉俊謙出席《九龍城寨之圍城》答謝見面會。(林俊源攝) 林峯出席《九龍城寨之圍城》答謝見面會。(林俊源攝) 《九龍城寨之圍城》答謝見面會。(林俊源攝) 《九龍城寨之圍城》答謝見面會。(林俊源攝) 劉俊謙出席《九龍城寨之圍城》答謝見面會。(林俊源攝) 《九龍城寨之圍城》答謝見面會。(林俊源攝)

公開擇偶條件

電影票房勢破1億元，問四人有甚麼福利回贈？劉俊謙建議「子彤BB」嬰孩裝吮著奶嘴，被觀眾湊一日，胡子彤猶豫說：「唔係唔得，破億都有啲信心，但要做第一(香港史上最賣座華語片)，真係要靠觀眾。」林峯則認真表示，希望城寨全員能齊人現身謝票，像首映禮一樣。

談到舊愛鍾嘉欣大讚伍允龍是筍盤，有興趣合作拍戲，3位兄弟立即要為他招親。請伍允龍公開擇像條件，他表示：「最重要是有愛心，喜歡我……」3位兄弟爆料：「應該仲有一項？」他續說：「最好就靚啦！」

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受