九龍城寨之圍城｜劉俊謙讚蔡思韵大愛不介意「劉太」激增 獲鍾嘉欣讚筍盤 伍允龍公開擇偶條件(有片)

示範港普謝票 城寨四子曾揚言要組成男團「Kowloon Four」，問伍允龍可會如戲中「王九」般高唱《Monica》，他反而要求「Kowloon Four」跳舞才肯獻唱。至於何時實現，他表示擔心會嚇走觀眾，有待公司安排。談到早前獨自赴台灣謝票的感受，他直言，「我很擔心，因為我普通話非常普通，是一個挑戰，不過台灣傳媒很好，包容我講錯話。」三子笑言伍允龍從台灣返港後，豁然開朗又奔放，伍允龍更被要求即席示範謝票。 至於劉俊謙，對於女友蔡思韵笑言享受「一夫多妻」，不介意「劉太」數目激增，他笑言：「蔡思韵是大愛，我很榮幸有這樣的女朋友。」他又轉移話題，笑指聽到很多人大嗌「Tony」，以為梁朝偉來到，原來是叫胡子彤，「佢哋又嗌子彤BB，我都想適應一下，望著子彤要有種BB的感覺。我一向都可愛，但子彤咁Man都叫BB，我覺得幾有突破。」

公開擇偶條件 電影票房勢破1億元，問四人有甚麼福利回贈？劉俊謙建議「子彤BB」嬰孩裝吮著奶嘴，被觀眾湊一日，胡子彤猶豫說：「唔係唔得，破億都有啲信心，但要做第一(香港史上最賣座華語片)，真係要靠觀眾。」林峯則認真表示，希望城寨全員能齊人現身謝票，像首映禮一樣。 談到舊愛鍾嘉欣大讚伍允龍是筍盤，有興趣合作拍戲，3位兄弟立即要為他招親。請伍允龍公開擇像條件，他表示：「最重要是有愛心，喜歡我……」3位兄弟爆料：「應該仲有一項？」他續說：「最好就靚啦！」