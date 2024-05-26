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娛樂
2024-05-26 18:33:21

九龍城寨之圍城｜古天樂媽媽現身鄭保瑞母校活動 呼籲大家支持香港電影

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古天樂媽媽應呂陳慧貞之邀，出席基協中學的校友電影播放活動。

古天樂媽媽應呂陳慧貞之邀，出席基協中學的校友電影播放活動。

《九龍城寨之圍城》榮登香港電影史上華語影片總票房第3位，成功斐然。鄭保瑞的母校中華基督教會基協中學日前舉辦電影觀賞活動，由校友會包場邀請同學及校友入場欣賞《九龍城寨之圍城》並邀請到古天樂媽媽李綺雯及同是校友的呂陳慧貞出席支持。

古天樂媽媽出席鄭保瑞母校的電影播放活動。

古天樂媽媽出席鄭保瑞母校的電影播放活動。

古媽媽︰好好欣賞呢部戲

古媽媽在活動上兼稱自己不擅辭令，但很感謝大家對《九龍城寨之圍城》的支持。她表示電影是天下一有份參與製作，盼不會失禮大家。她說︰「多謝各位今天來臨呢度欣賞，呢部由天下一電影製作有限公司 製作，亦都係你哋校友鄭保瑞導演執導，聽講佢拎咗獎，我哋恭喜佢！亦都好多謝呂太邀請，衷心感謝！希望你哋可以好好欣賞呢部戲嘅動作、演員嘅動作同演技，希望唔好令你哋失望，唔好失禮大家，我唔係好識講嘢，唔好意思！多謝你哋！」

古媽媽盼作品不會令大家失望。

古媽媽盼作品不會令大家失望。

鄭保瑞畢業於中華基督教會基協中學，陳十三、潘燦良、顧美華、黃宗澤、黃建東都是該校校友。

鄭保瑞畢業於中華基督教會基協中學，陳十三、潘燦良、顧美華、黃宗澤、黃建東都是該校校友。

鄭保瑞錄音支持

鄭保瑞雖未有現身，但他亦有預先錄音在活動上播出。他說︰「多謝各位校友，多謝各位阿SirMiss支持《城寨》，我都好想返嚟學校同佢大家聚下，希望之後有機會，因為呢排真係好忙，返唔到嚟見大家！但係我知道大家都有睇我部戲，我係好開心！希望下年見到啦！多謝大家！」

古天樂媽媽與呂錦泰(左二紅衫者)非常老友。

古天樂媽媽與呂錦泰(左二紅衫者)非常老友。

古媽媽︰支持香港電影

古媽媽與在場不同人士拍照留念，來者不拒，非常親民。她更留下來欣賞完整部電影才離開。她邊走邊著大家要多多支持香港的電影。副校長黃煥輝表示希望透過不同活動團結校友，讓更多人知道基協是一所在黃大仙區值得存在的學校。

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古天樂媽媽與呂陳慧貞(右二)出席鄭保瑞母校活動。 古天樂媽媽與呂錦泰夫婦出席鄭保瑞母校活動。

左起︰黃煥輝副校長、校監張群顯博士、古媽媽、呂陳慧貞、馬志聰副校長

古媽媽與呂錦泰夫婦熟稔

據了解，古媽媽與呂錦泰及呂陳慧貞是好友，呂陳慧貞是基協中學的校友，也是前保良局總理，香港有三間幼稚園均以她或其夫之名來命名。兒子呂鈞堯亦曾擔任保良局總理及副主席長達10多年。早年呂鈞堯結婚時，政商界均有代表出席婚宴。

呂錦泰(左一紅衫者)與古天媽媽非常熟稔，他是興泰行洋紙有限公司的創辦人。

呂錦泰(左一紅衫者)與古天媽媽非常熟稔，他是興泰行洋紙有限公司的創辦人。

古天樂媽媽盼《九龍城寨之圍城》有更好成績。

古天樂媽媽盼《九龍城寨之圍城》有更好成績。

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