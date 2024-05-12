九龍城寨之圍城｜古天樂盼日後保留場景作其他用途 與林峯等將到康城出席首映

《九龍城寨之圍城》今早（12/5）已衝破4000萬票房，榮登2024年度中西影片票房冠軍，相信會再創佳績，陸續打破更多紀錄。監製莊澄、葉偉信、導演鄭保瑞，演員古天樂、任賢齊、林峯、劉俊謙、伍允龍、胡子彤、張文傑、喬靖夫、張松枝及王尹菁（魚蛋妹），昨日一齊現身「特別感謝場」，答謝觀眾支持。

古天樂透露稍後將與林峯、劉俊謙、張文杰及胡子彤等到康城出席「午夜展映單元，他表示今次香港電影已經多年沒入過競賽單元，時隔11年再度入圍康城影展，心情非常期待，自己亦想看看康城的變化。翻查資料，上一次入圍的港產片則是杜琪峯執導的《盲探》。林峯則表示首次到康城出席電影活動。

有意保留拍攝場景

談到今次電影的場景成為焦點，古天樂稱近年自己有意保留一些場景，可以用作旅遊景點，讓人看下香港以前的生活環境，若再開續集，會嘗試跟政府商量要求保留作景點之用。

談到古天樂早前推出「新晉編劇學徒計劃」，他表示有反應熱烈，「呢個計劃好好，亦都可以俾啲新編劇入去電影公司或者跟導演實習，跟導演更加好，入公司又可以知道流程，呢個計劃係更加落地，俾到新編劇去實戰。最緊要幫到啲新編劇出嚟，依家年輕一代新嘅思維先係最緊要。」