九龍城寨之圍城 專訪(上)｜劉俊謙為林峯窩心舉動高唱《愛不疚》 胡子彤張文傑建議下次拍喜劇《城寨四笑》

由出爐金像導演鄭保瑞執導的港產動作片《九龍城寨之圍城》(下稱《城寨》)，改編自余兒原著小說《九龍城寨》，在大銀幕重現「三不管」九龍城寨的風貌，首推優先場已廣獲好評，由林峯、劉俊謙、胡子彤和張文傑演的「城寨四少」，不4子接受本報訪問，分享點滴難忘事，戲裡不離不棄的兄弟情誼，延伸戲外，烙下傷痕與「甜到漏」的男人浪漫。談到再次合作拍甚麼時，4子頓變大男孩，發揮無限創意，有建議轉型搞男團、拍另類的多人動作片「城寨BL」，經歷打到傷痕累累後，胡子彤就建議輕輕鬆拍喜劇，張文傑秒速和應，「拍《城寨四笑》！」

張文傑操到嘔 《城寨》有「大哥大」洪金寶、古天樂和任賢齊等影壇前輩坐鎮，「動作擔當」則落在林峯、劉俊謙、胡子彤和張文傑身上，4子演的「城寨四少」不打不相識，性格鮮明，各有絕技，論到誰最打得，難下定論，但最捱打的一位，必然是初來城寨的陳洛軍(林峯飾)，他笑言，「一切萬物都可成為武器，最主要特色是打不死，好捱得打。」為了應付連場動作，4子在開拍前接受一個月集訓，每星期大約練5天，每次3個小時，林峯表示，「起初以為學招式，估唔到原來是操體能，至少操1個小時，跑步、閃避、跳躍等。」習武逾30年的張文傑都叫練到嘔，他演的「四仔」紗布蒙臉但眼神凌厲，身體從頭到腳都是武器，「我第一日就操到嘔，太辛苦，體能需求很大，一兩分鐘動作戲可能要拍足一個星期，每個動作可能要廿幾次，我訓練人就多，好多年冇試過被訓練，真係好刻苦。」

劉俊謙慘被割小腿肉 運動員出身的胡子彤尚算頂得住，他半說笑道，「睇住他們嘔的時候受不了！」他演的「廟街十二少」靠把口搵食好「寸嘴」，實質擅用日本的長短刀，「動作打得靚唔靚真係要時間練，武器是幾大考驗。」體藝畢業的劉俊謙首次拍動作戲，他的信一是城寨領班「龍捲風」(古天樂飾)的接班人，性格吊兒郎當，擅用蝴蝶刀，最難是衝破心理關係，因為很擔心令對手受傷。子彤拍尾場重頭打鬥戲下巴受傷，縫了15針，劉俊謙則小腿受被割肉，「有次是要在一條窄巷開電單車，因為好重無法平衡，跣一跣小腿被死氣喉割咗塊肉，拍戲的兩三個月都保持滲血。」三子同聲表示，「就是男人的印記。」

打死不離四兄弟 談到最深刻的動作戲，張文傑認為是「龍捲風」的致命一擊，無論體力和精神都很累，「這戲是動作包裝，但有很深入的文戲，人際間的細微感情、倫理關係、兄弟情，都是城寨重要的東西，例如四兄弟重逢博盡一次，唔知道行不行，但那種決心，加上我們幾個月相處的默契，最感動。」四子雖有個別合作，但攜手合作則屬第一次，戲裡是打死不離四兄弟的情誼，有賴戲外盡在不言中的默契，林峯表示，「大家的體力消耗大，坐著唔一定要說話，一個眼神已是互相激勵的陪伴。」