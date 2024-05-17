九龍城寨之圍城｜康城影展獲站立鼓掌10分鐘 古天樂盼向世界介紹城寨歷史(有片)

《九龍城寨之圍城》(Twilight of the Warriors: Walled In)近日在香港成為熱話，票房衝破5500萬，更衝出國際殺入第77屆康城影展「午夜展映單元」，古天樂與導演鄭保瑞率領今天(17日)率領「城寨四少」林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑，以畢挺西裝配襯黑色煲呔現身康城影展紅地氈。當晚在康城影展觀賞場，影片播放完畢，在未完場前，全場觀眾已陸續起立歡呼，並無間斷鼓掌近10分鐘。其後，古天樂在「香港之夜」酒會上分享：「因為九龍城寨本身拆了，我們有親歷其境的感覺，希望通過部戲可以介紹予全世界所有人，認識我們以前有一個九龍城寨。」四子將於今晚10時10分於康城開Live，分享感受。

古天樂望帶動香港旅遊業

鄭保瑞導演、古天樂及四子抵步後，首先現身記者會，四子應邀擺出功夫功架拍照，型格十足。在當地時間晚上9時30分(香港時間凌晨3時30分)行紅地氈。6人在踏出紅地氈前分享感受，能夠將一套滿有香港情懷的電影帶到康城，鄭保瑞說：「是開心的，最開心是剛才與記者們談到這齣戲，他們也感受得到。」古天樂說：「九龍城寨已拆了，我們將城寨重現出來，某程度希望能帶動到香港的旅遊業。」

對於有否幻想過踏足康城感受，鄭保瑞導演說：「真的沒有幻想過，當知道消息當然好開心，最開心一部本土的動作片能如此成功。」在旁的古天樂笑言：「都係你叻啫﹗」鄭保瑞回應說：「大家都有份﹗搵到你哋先至係叻﹗」古天樂笑言，來到康城一定要有充足的睡眠及吃到美味的海鮮盤，而導演則表示要多些拍照留念。

如同壯舉

同是首次踏足康城的四子感受至深，林峯說：「多謝導演，想不到我們一班兄弟可以一齊來到康城，可以將香港電影推廣予全世界觀眾，我們會繼續努力。」劉俊謙說：「像創舉一樣，自己能夠參與，跟殿堂級(指鄭保瑞及古天樂)一起來，自己從沒想過可以來到這麼大的影展，所以好開心。」胡子彤說：「真的感謝整個團隊，台前幕後，沒有大家我就沒機會來到，入圍以至所有事情都很新鮮，經常提自己要享受，多謝大家支持。」張文傑表示：「好像仍在發夢一樣，覺得是否真實？真是開心的﹗」古仔笑言：「所以叫你有足夠的睡眠﹗」