九龍城寨之圍城｜林峯遺憾跟洪金寶沒對手戲 劉俊謙代女友道歉：佢將影壇老竇塊面打腫咗

林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑合演《九龍城寨之圍城》結成好友，自稱是新晉組合「Kowloon Four」。四子今晚(25日) 合體出席於沙田舉行的慈善首映禮。在戲中演郭富城兒子的林峯劇透指，兩人沒有對手戲，但也期待合作，他續說，「最遺憾是與大哥大洪金寶沒對手戲，錯失學習機會。」劉俊謙自爆為這戲獻出不少第一次，「第一次拍打戲、第一次學揸電單車，第一次蝴蝶刀，現在回想都有很多寶貴回憶。」

四子被問到哪位最多動作戲，林峯眾望所歸成為被打得最慘烈，他們齊聲表示幾乎每日都打十幾小時，各人都少不免傷痕累累，他表示，「今次雖然真的打得很厲害，大家都留了各樣傷痕，最感動的是多了一班兄弟。」張文傑是唯一能與洪金寶有對手戲的一位，「俾佢打咗兩拳，冇內傷，想俾佢打多兩拳。傷得最嚴重是胡子彤，「拍 ending 受傷聯了15針，都預咗受傷，希望觀眾入場睇完覺得值回票價。」