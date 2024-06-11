九龍城寨之圍城｜票房破1億 古天樂獲觀眾狂叫「爹哋」

《九龍城寨之圍城 》 連續41日成為香港單日票房冠軍，今天（11/6）港澳總票房正式衝破1億港元！認真可喜可賀！昨日(10日) 古天樂號召戲中大部份演員，包括林峯、劉俊謙、伍允龍、胡子彤、張文傑、黃德斌、「魚蛋妹」王尹菁及小說原著余兒，進行謝票，同時宣佈票房喜訊。

古天樂不失風趣本色以龍捲風身份對觀眾表示：「我係龍捲風，嚟睇戲好嘞﹗唔好搞嘢﹗唔係命都冇。」德斌指角色雖然戲份不多，但感謝大家喜歡其角色。

林峯衷心感謝觀眾過去一個月的支持，希望票房可以繼續向上衝。伍允龍笑言今次受歡迎程度像拍了偶像劇一樣。劉俊謙感謝觀眾成就這齣電影，希望觀眾幫這部戲衝上香港華語片歷史票房第一位。胡子彤感謝台前幕後及一眾好兄弟一齊走這段旅程。張文傑表示高興見到觀眾支持，會繼續努力。魚蛋妹表示高興能與一眾演員一齊演戲。