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娛樂
2024-06-11 21:25:55

九龍城寨之圍城｜票房破1億 古天樂獲觀眾狂叫「爹哋」

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《九龍城寨之圍城》票房已破1億！

《九龍城寨之圍城》票房已破1億！

九龍城寨之圍城連續41日成為香港單日票房冠軍，今天（11/6）港澳總票房正式衝破1億港元！認真可喜可賀！昨日(10日) 古天樂號召戲中大部份演員，包括林峯、劉俊謙、伍允龍、胡子彤、張文傑、黃德斌、「魚蛋妹」王尹菁及小說原著余兒，進行謝票，同時宣佈票房喜訊。

古天樂找來林峯、劉俊謙、伍允龍、胡子彤、張文傑一同現身謝票。

古天樂找來林峯、劉俊謙、伍允龍、胡子彤、張文傑一同現身謝票。

古天樂不失風趣本色以龍捲風身份對觀眾表示：「我係龍捲風，嚟睇戲好嘞﹗唔好搞嘢﹗唔係命都冇。」德斌指角色雖然戲份不多，但感謝大家喜歡其角色。

林峯衷心感謝觀眾過去一個月的支持，希望票房可以繼續向上衝。伍允龍笑言今次受歡迎程度像拍了偶像劇一樣。劉俊謙感謝觀眾成就這齣電影，希望觀眾幫這部戲衝上香港華語片歷史票房第一位。胡子彤感謝台前幕後及一眾好兄弟一齊走這段旅程。張文傑表示高興見到觀眾支持，會繼續努力。魚蛋妹表示高興能與一眾演員一齊演戲。

古天樂 黃德斌指角色雖然戲份不多，但感謝大家喜歡其角色。 劉俊謙感謝觀眾成就這齣電影，希望觀眾幫這部戲衝上香港華語片歷史票房第一位。 魚蛋妹表示高興能與一眾演員一齊演戲。 伍允龍笑言今次受歡迎程度像拍了偶像劇一樣。 張文傑表示高興見到觀眾支持，會繼續努力。 胡子彤感謝台前幕後及一眾好兄弟一齊走這段旅程。 林峯衷心感謝觀眾過去一個月的支持，希望票房可以繼續向上衝。

在活動上，古天樂以龍捲風身份頒發「票房破億畢業獎狀」予城寨四子，包括林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑，鼓勵新一代演員之餘，同時為電影打氣，古天樂表示高興此電影成績驕人，希望觀眾繼續支持，令票房再創高峰，推舉成為香港電影史上華語影片總票房第一位。

有粉絲在謝票場發問問題時，向偶像古天樂唱着其歌曲《男朋友》才再發問：古天樂笑着回應：「你唔好喺度搞事呀﹗」有觀眾問古天樂，知否現在有很多人稱他爹哋的原因嗎？古天樂回應：「爹哋這名字我是今天第一次聽到，剛才謝票時有人叫爹哋，我都不知他們是叫我。」同時現場觀眾更祝賀他父親節快樂。

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