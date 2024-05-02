香港金像獎導演鄭保瑞心血之作《九龍城寨之圍城》昨日(5月1日)隆重上映，首天開畫票房極速衝破500萬，加上優先場票房合共$5,020,529，一舉打破多項紀錄，成為2024年中西片單日開畫票房冠軍，更是近八年來，香港電影開畫日票房總冠軍，是歷年來港片開畫日票房第2位，僅次於2016年由《寒戰2》創下的開畫票房紀錄。

《九龍城寨之圍城》過去一星期舉行的優先場，觀眾反應熱烈，好評如潮，除了令觀眾讚不絕口的瘋狂漫畫式動作場面，當中令觀眾感動落淚的兄弟情，、近乎真實還原80年代九龍城寨，均成為觀眾激讚看點，刺激預售及開畫即日售票的數字，而首天入場人次達73,070，是近八年香港電影開畫日入場人次總冠軍，不少場次皆開出紅盤，近乎全院滿座，亦是近五年中西電影開畫日入場人次第3位。