香港金像獎導演鄭保瑞心血之作《九龍城寨之圍城》昨日(5月1日)隆重上映，首天開畫票房極速衝破500萬，加上優先場票房合共$5,020,529，一舉打破多項紀錄，成為2024年中西片單日開畫票房冠軍，更是近八年來，香港電影開畫日票房總冠軍，是歷年來港片開畫日票房第2位，僅次於2016年由《寒戰2》創下的開畫票房紀錄。
《九龍城寨之圍城》過去一星期舉行的優先場，觀眾反應熱烈，好評如潮，除了令觀眾讚不絕口的瘋狂漫畫式動作場面，當中令觀眾感動落淚的兄弟情，、近乎真實還原80年代九龍城寨，均成為觀眾激讚看點，刺激預售及開畫即日售票的數字，而首天入場人次達73,070，是近八年香港電影開畫日入場人次總冠軍，不少場次皆開出紅盤，近乎全院滿座，亦是近五年中西電影開畫日入場人次第3位。
對於首天票房極速衝破500萬，導演鄭保瑞昨日率領四子，包括林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑，拍攝片段答謝觀眾說：「好開心，知道《九龍城寨之圍城》破咗華語片開畫票房第2位。」四子亦齊心呼籲：「《九龍城寨之圍城》城門已開，希望大家多多支持。」而伍允龍及喬靖夫昨日一齊走訪九龍及新界，超過10間戲院作馬拉松式謝票，每次入場全場觀眾更報以熱烈掌聲，大嗌好睇！伍允龍又與喬靖夫與觀眾互動玩遊戲，伍允龍更示範「寸勁」讓觀眾親身感受埋身動作，場場反應熱烈。《九龍城寨之圍城》由莊澄、葉偉信監製，鄭保瑞執導，谷垣健治任動作指導，歐健兒、陳大利、岑君茜、黎俊編劇，改編自余兒原著小說《九龍城寨》，滲入司徒劍僑《九龍城寨》漫畫式動作意念，麥國強任美術總監，演出陣容計有古天樂、林峯、劉俊謙、伍允龍、胡子彤、張文傑、任賢齊、黃德斌、廖子妤、朱栢康、蔡思韵、洪金寶及郭富城，集合多位紅星合演。