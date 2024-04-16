九龍城寨之圍城｜3億元打造城寨實景 胡子彤獲林峯劉俊謙張文傑驚喜賀生日

矚目動作電影《九龍城寨之圍城》改編自余兒原著小說《九龍城寨》，並滲入司徒劍僑漫畫風格，加上令人窒息的武打節奏，暴力美學展現的最強動作以外，電影亦將80年代城寨街道及細緻角落重現，製作團隊將消失30年的九龍城寨民生聲色復現於大銀幕，讓觀眾能深深感受昔日城寨情懷，電影已定5月1日在港上映。

鄭保瑞執導的《九龍城寨之圍城》，由古天樂、林峯、劉俊謙、伍允龍、胡子彤、張文傑領銜主演，洪金寶友情演出。片中展現昔日城寨情懷，導演鄭保瑞表示：「城寨給我的感覺是個沒落的城堡。城寨給一些在外面城市生活不到或比較窮困的人一個契機，可以在香港生存。我們想改變大家對城寨的印象，大家覺得城寨是三不管，黃賭毒，包娼庇賭，其實80年代的城寨不是這樣，像一個大工場，大家在這裏扎根，是香港一個縮影，當時80年代大家都是努力工作，總之努力就會找到生活，未必令你發達，但可以搵兩餐。城寨讓你入去抖啖氣，渡過難關後建立好自己，留在香港生活。」飾演龍捲風的古天樂說：「其實城寨浸除，是一個回憶，譬如你從小喜歡吃媽媽的餸菜，出去如何也吃不到那種味道，因為媽媽才做到，往後的日子無論在哪裏生活，都永不改變這個記憶。」林峯在片中飾演陳洛軍，他表示：「大家（城寨人）求的都是基本生活，陳洛軍誤打誤撞入了到這個地方，接觸了不同的街坊，在打工的時候，開始感覺到大家的關懷，其實他們都是有血有肉的人。城寨以外的人對城寨的理解其實只是表面，大家去到九龍城寨門口，都感覺有條界線一樣。」